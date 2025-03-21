羽毛球瑞士賽｜楊雅婷楊霈霖挫台組合過關 鬥印度4號種子爭入4強
撰文：普利森
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瑞士羽毛球公開賽，港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖直落兩局擊敗中華台北組合邱品蒨／董秋彤，打入8強，將與4號種子的印度組合爭奪準決賽席位。
港隊女雙的楊雅婷／楊霈霖成為瑞士賽的港將獨苗，首圈先淘汰中華台北組合陳肅諭／謝宜恩，「楊楊配」次圈再遇另一台灣組合邱品蒨／董秋彤，這對港隊女雙組合直落兩局21：14及21：10勝出，將與印度的4號種子佩莉拉（Gayatri Gopichand Pullela）／祖莉（Treesa Jolly）爭奪4強席位。
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