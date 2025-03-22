拳擊｜傳奇拳手科曼逝世終年76歲　曾與阿里合演經典「叢林之戰」

重量級傳奇拳手科曼（George Foreman）周五（3月21日）逝世，終年76歲。他曾在1973年和1994年兩度成為世界重量級拳擊冠軍，以及在1968年代表美國奪得奧運金牌，被譽為拳擊史上最偉大拳手之一。

有「Big George」之稱的科曼，曾在1974年與拳王阿里（Muhammad Ali）上演「叢林之戰」（The Rumble in the Jungle），是拳擊史上經典一戰。



科曼家人通過Instagram公布死訊，未有說明科曼死因及地點。拳王泰臣在X（前稱Twitter）發文悼念：「向科曼家人表示哀悼。他對拳擊及其他領域的貢獻永遠不會被忘記。」當年兩人曾多次傳出打算比賽，惟最終未能成事。

從輟學搶劫到奧運奪金

科曼曾是問題青年，15歲輟學的他經常夥同友人一起搶劫，到16歲時回到人生正軌，以成為木匠和瓦工為目標接受職業培訓。後來他在主管邀請下開始學習拳擊，1967年1月首次在業餘拳賽中勝出。

天賦出眾的科曼愈戰愈勇，並在1968年入選美國拳擊隊，僅僅學了18個月拳擊便代表美國出戰墨西哥奧運會，一舉奪得重量級金牌。

科曼在1968年為美國奪得重量級拳擊金牌。（Getty Images）

與拳王阿里經典一戰吸引10億觀眾

科曼此後一直保持不敗，在1973年成為新任世界重量級冠軍。翌年10月，他與拳王阿里交手的「叢林之戰」（The Rumble in the Jungle），被視為「20世紀最偉大一戰」，CNN表示賽事在全球高達10億人觀看轉播。

該戰兩人激戰到第8回合，此前40戰全勝的科曼最終被阿里擊敗，在職業生涯中寫下首場敗績，痛失拳王寶座。

科曼與阿里的「叢林之戰」，被認為是「20世紀最偉大的一戰」。（Getty Images）

復出10年再奪世界冠軍

不敵阿里後，科曼拳擊生涯一度陷入低潮，並在1977年宣布退役並成為牧師，更建立一所青年中心。不過因為青年中心需要資金來持續運作，退出拳壇10年的科曼，以38歲之齡復出，到1994年11月，45歲的他再次成為WBA及IBF重量級冠軍，是拳擊有史以來年紀最大的主要錦標得主。

他在1997年打完最後一場比賽後引退，職業生涯戰績為76勝5負，之後入選世界拳擊名人堂及國際拳擊名人堂。