中乙湖北隊後衛逆天烏龍 網民：門前一停一射盡顯功架｜足球熱話
撰文：普利森
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周日（23日）中乙聯賽首輪，湖北青年星隊以1：3不敵長春喜都隊。湖北青年星隊後衛梁佩文在比賽中嚴重失誤，面對自己龍門一控一射，皮球直衝網頂，擺了一個烏龍球。梁佩文擺烏龍的片段在內地網上廣傳，有網民調侃：「門前一停一射盡顯功架。」
這場比賽在湖北省足球中心姑嫂樹訓練基地中心球場舉行。25分鐘，長春喜都隊開出角球，前柱出現混亂，落到湖北青年星隊後衛梁佩文腳下。在龍門前的梁佩文身邊沒有對方球員，他用左腳一控，再一抽，解圍失誤，皮球衝網頂而入，擺了烏龍，令湖北青年星隊先落後0：1。
湖北青年星隊後衛梁佩文擺烏龍。（微博）
在下半場，湖北青年星隊一度扳平，但之後失多兩球，以1：3不敵長春喜都隊。賽後，梁佩文「一控一射」的烏龍球片段在內地網絡廣傳，有網民在虎扑開帖討論，題為《朝自己球門裡解圍？中乙首輪湖北青年星球員打入逆天烏龍》，最多點亮的留言為「門前一停一射盡顯功架」。另外，微博上亦有網民討論，有人懷疑梁佩文是不是以為那是對方的龍門，「他這那是烏龍，就是往球門踢的，是不是蒙圈，以為對方球門」。
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