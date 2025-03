紐尼斯狀態低迷傳遭利物浦放棄　離奇說法解釋近期難以入球｜英超

利物浦歐聯16強出局、聯賽盃決賽敗陣,一周內連失兩盃,今季大好狀態忽然崩潰,陣中前鋒達雲紐尼斯(Darwin Nunez)一直備受批評。他今季在紅軍表現下滑,近13場各項賽事只入1球,著名記者羅曼奴(Fabrizio Romano)指利物浦可能會在夏天將他賣走。



近日回歸烏拉圭國家隊準備出戰世界盃外圍賽時,紐尼斯承認近期狀態不佳,並以一個離奇說法「解釋」為何最近難以取得入球。



紐尼斯承認最近狀態不佳。(路透社)

自2022年夏天以8500萬英鎊加盟利物浦後,紐尼斯因經常在門前失機,而不時遭球迷嘲笑為「水貨」。效力紅軍的前兩季,他分別在聯賽攻入9球和11球,數據不算亮麗。

今季紐尼斯入球數字進一步減少,目前23場英超僅入5球,雖最近一輪便有「士哥」,但再上一次聯賽破門,已經要數到1月中,他近期在盃賽同樣表現反覆,在對巴黎聖日耳門的歐聯16強比賽中,首回合他貢獻助攻領球隊取勝,次回合卻在互射十二碼時宴客。

紐尼斯在對巴黎聖日耳門的次回合賽事互射十二碼時宴客。(路透社)

離奇說法「解釋」為何最近難以取得入球

接受烏拉圭媒體Ovación訪問時,這位25歲的前鋒承認最近狀態不佳:「我知道我表現未達應有水準,這很難面對。因為當自己表現不錯時,例如對巴黎聖日耳門的首回合比賽,那場比賽讓我更有信心,讓我覺得可以在次回合取得突破,但之後又陷入了低迷。」

提到為何難以取得入球,紐尼斯竟說:「個波自己唔想入龍。(The ball doesn’t want to go in)」低迷之中他仍能堅持,紐尼斯感謝家人,表示正是他們的支持,讓自己能繼續努力並從中得到快樂。

紐尼斯表示無法入球,是因為「皮球自己不想入龍」。(Getty Images)

羅曼奴(Fabrizio Romano)日前表示,利物浦考慮在夏天放售紐尼斯及路爾斯迪亞斯(Luis Diaz),盛傳馬德里體育及沙特阿拉伯一球會均有意羅致紐尼斯。