紐尼斯狀態低迷傳遭利物浦放棄　離奇說法解釋近期難以入球｜英超

利物浦歐聯16強出局、聯賽盃決賽敗陣，一周內連失兩盃，今季大好狀態忽然崩潰，陣中前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）一直備受批評。他今季在紅軍表現下滑，近13場各項賽事只入1球，著名記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指利物浦可能會在夏天將他賣走。



近日回歸烏拉圭國家隊準備出戰世界盃外圍賽時，紐尼斯承認近期狀態不佳，並以一個離奇說法「解釋」為何最近難以取得入球。



紐尼斯承認最近狀態不佳。（路透社）

自2022年夏天以8500萬英鎊加盟利物浦後，紐尼斯因經常在門前失機，而不時遭球迷嘲笑為「水貨」。效力紅軍的前兩季，他分別在聯賽攻入9球和11球，數據不算亮麗。

今季紐尼斯入球數字進一步減少，目前23場英超僅入5球，雖最近一輪便有「士哥」，但再上一次聯賽破門，已經要數到1月中，他近期在盃賽同樣表現反覆，在對巴黎聖日耳門的歐聯16強比賽中，首回合他貢獻助攻領球隊取勝，次回合卻在互射十二碼時宴客。

紐尼斯在對巴黎聖日耳門的次回合賽事互射十二碼時宴客。（路透社）

離奇說法「解釋」為何最近難以取得入球

接受烏拉圭媒體Ovación訪問時，這位25歲的前鋒承認最近狀態不佳：「我知道我表現未達應有水準，這很難面對。因為當自己表現不錯時，例如對巴黎聖日耳門的首回合比賽，那場比賽讓我更有信心，讓我覺得可以在次回合取得突破，但之後又陷入了低迷。」

提到為何難以取得入球，紐尼斯竟說：「個波自己唔想入龍。（The ball doesn’t want to go in）」低迷之中他仍能堅持，紐尼斯感謝家人，表示正是他們的支持，讓自己能繼續努力並從中得到快樂。

紐尼斯表示無法入球，是因為「皮球自己不想入龍」。（Getty Images）

羅曼奴（Fabrizio Romano）日前表示，利物浦考慮在夏天放售紐尼斯及路爾斯迪亞斯（Luis Diaz），盛傳馬德里體育及沙特阿拉伯一球會均有意羅致紐尼斯。