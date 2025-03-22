球迷公投｜利物浦突然崩盤誰是罪魁禍首？FSG與史諾責無旁貸

利物浦上半季表現強勢，不止英超長居榜首，歐聯今季新賽制下首名晉級16強，又殺入英格蘭聯賽盃決賽，強勢力爭三冠。不過從上月開始紅軍多條戰線突然崩潰，足總盃32強不敵普利茅夫尚可以只派副選上陣為藉口，近日先後在歐聯16強及聯賽盃決賽落敗，一周內連失兩盃，表現大為失準。



歐聯16強前利物浦被對手主帥、巴黎聖日耳門教頭安歷基盛讚為「幾乎完美的球隊」，如今突然崩盤只剩英超可爭——罪魁禍首到底是誰？



利物浦名宿加歷查：至少需要6個新兵

聯賽盃決賽以1：2不敵紐卡素，是利物浦繼歐聯互射十二碼負PSG後近期吞下第二場敗仗。紅軍名宿加歷查（Jamie Carragher）認為，利物浦今季很大機會贏得聯賽冠軍，但還有很多地方可以做得更好，其中一環就是加強板凳深度：「我們需要中堅來應付雙中堅陣容，阿歷山大阿諾特可能會離開，我們也需要右閘，還有中場及中鋒。史諾至少要引入6名球員：3名主力、3名強力的輪換球員。」

加歷查認為現時利物浦陣容深度不足。（Getty Images）

利物浦球迷槍頭一致：最大罪魁禍首非FSG莫屬

去年夏季轉會窗，利物浦只買入兩個球員，3000萬歐元買入格魯吉亞門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili），立即外借回華倫西亞；第二個就是傷多過踢的基艾沙，感覺上「買咗等如無買」。到冬季轉會窗，利物浦與爭標對手阿仙奴一樣沒有購入任何球員。

上半季一路順風順水，踏入季尾問題開始浮現——聯賽盃決賽右閘阿歷山大阿諾特因傷缺陣，他的替補巴特利亦在養傷，史諾要以司職中堅的昆沙（Jarell Quansah）代替，終敗陣收場。而兩個轉會窗乏善可陳的「表現」，亦令利物浦班主芬威體育集團（Fenway Sports Group，簡稱FSG）再次成為球迷聲討對象。

香港利迷組成的Facebook群組「Anfield's 12th 利迷討論區」有球迷表示：「球員抵鬧，領隊抵鬧，但最後都係FSG最抵鬧……最大罪魁禍首非FSG莫屬。史諾可以運用高普（前任主帥）留落嚟嘅人才去到3月兼聯賽領先十幾分已經算係咁，但夏天再唔擴軍，史諾孤掌難鳴囉。」

芬威創辦人之一亨利（John W. Henry）。（路透社）

為何仍未與三位球星續約？

FSG被球迷批評的不僅是近期轉會窗表現，還有圍繞沙拿、雲迪積克及阿歷山大阿諾特多時的續約問題，也遲遲未有解決。去年夏天高普離任，FSG邀請曾為利物浦體育總監的「神刁俠」米高愛華士（Michael Edwards）回巢擔任足球部行政總裁以穩定軍心，三位球星續約事宜由他負責，可是距離球季完結只有個多月仍未有任何一位落實續約的消息。

米高愛華士（左）曾是利物浦多宗「神Deal」背後的關鍵人物。（Getty Images）

32歲的沙拿今季表現搶眼，43場各項賽事貢獻32入球22助攻，可是他在歐聯16強對PSG兩回合顆粒無收亦無助攻；聯賽盃決賽表現更沉，全場他未曾起腳，也沒能為隊友創造射門機會，數據網站Opta指這是他加盟利物浦以來首次在出戰90分鐘或更長的比賽留下這樣的紀錄。

兩場比賽正值伊斯蘭教齋戒月拉馬丹（Ramadan）期間上演，教徒在這段時間須在入夜後才能進食，月前早已有球迷預言，沙拿的表現會在拉馬丹期間回落，並指他加盟以來也是如此，結果再次應驗。

圍繞利物浦三位星將的續約新聞，或對他們造成影響。（路透社）

聯賽盃決賽之前利物浦名宿科拿已預言，三人懸而未決的續約問題，會摧毀場上氣氛及影響球隊爭冠：「我認為球會讓這三位偉大球員的合約只剩下幾個月，這件事情相當糟糕。」

雲迪積克近期表現亦受到批評。（路透社）

史諾被球迷批評不信任後備

Facebook群組「Liverpool FC Fans」聚集來自全球各地的77萬利迷，是Facebook上人數最多的利物浦討論區，不少球迷在聯賽盃決賽落敗後批評史諾近期輪換不足：「史諾斷送了這場比賽」、「看得出球員都很懶惰和疲憊」、「真是垃圾教頭」、「原本以為高普已經很固執，沒想到史諾更厲害，完全不相信後備席上那些多次拯救球隊的人」。