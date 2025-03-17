從被紐卡素放棄到聯賽盃奪冠功臣　斷指中堅丹般恩一周圓兩夢

紐卡素在聯賽盃以2：1擊敗利物浦，奪球會自1955年後首項本土盃賽冠軍，先開紀錄的中堅丹般恩（Dan Burn）功不可沒。



32歲的他日前首次入選英格蘭國家隊大名單，如今更幫助球會打破冠軍荒，丹般恩賽後笑言：「我不想睡覺，因為我覺得自己正在造夢。」



丹般恩經歷美好一周。（路透社）

在紐卡素的官網上，丹般恩的身高是1.98米，不過早年效力富咸時，後者官網又記錄他的身高是2.01米。不管如何，這位約2米高的長人中堅是紐卡素奪得聯賽盃冠軍的大功臣，他在今場45分鐘時接應捷比亞開出的角球，以頭鎚頂入死角破網，為紐卡素先開紀錄。

主帥艾迪賀維（Eddie Howe）賽後透露，他們為今場比賽練習了兩星期角球戰術，大讚丹般恩今場表現。今場雖然成為球會贏波功臣，不過丹般恩小時候曾被紐卡素青訓放棄，能夠一路走到今天，正是因為他堅持下去沒有放棄。

丹般恩右手只有九隻手指。（Getty Images）

小時候被球會辭退更意外斷指

丹般恩自小便是紐卡素忠實球迷，更是球會青訓一員，但在11歲時被踢走。雖然備受打擊，他未有因此放棄足球夢，並因身高而一度轉任門將。然而雪上加霜的是，他13歲那年，因一次爬欄杆時的意外，戴着戒指的右手無名指因此斷掉。

少一隻手指對足球員來說看似影響不大，但丹般恩當時擔任的是門將，只有九隻手指的話自然無法勝任。

除被心愛球會放棄外，丹般恩更在兩年後因意外斷指。（路透社）

他回憶在16歲這個足球員應簽下職業合約的分水嶺，卻沒有得到任何邀約，到高中時他只能一邊讀書一邊在超市工作，「如果當時有人對我說，我日後會在英超踢波，我只會覺得是開玩笑吧」。

不過他表示，這段與別人不同的經歷讓自己變得更為堅定及專注，終於17歲時獲業餘球隊達靈頓（Darlington）看中，更在兩年後幫助球隊贏得英格蘭足總錦標（The Football Association Challenge Trophy），即為英格蘭第5至第8級聯賽而設的盃賽。

之後丹般恩轉投富咸，一圓英超夢想，但上陣機會寥寥下，又輾轉為伯明翰、韋根等較低組別球會效力，入選過英甲最佳陣容。之後轉投白禮頓重返英超，到2022年冬天、相隔14年後，終於重新獲紐卡素青睞。

丹般恩（右）未有因挫折而放棄，從低級聯賽一路踢到英超。（Getty Images）

「明天訓練我會第一個到」

效力喜鵲這幾季，丹般恩一直是球隊主力，但放眼整個英超他或許「星味」不足。日前英格蘭國家隊公布最新一期大名單，丹般恩首度入選，新帥杜慈（Thomas Tuchel）解釋：「他有着令人印象深刻的球員生涯，同時也是一位非常可靠的球員及領袖。」

紐卡素近期表現反覆，周初在足總盃不敵白禮頓出局，丹般恩也表示最近數周「過得不太好」，但短短數天經歷入選國家隊及率隊奪冠，他笑稱不想入睡：「因為我覺得自己正在發夢，醒來後會發現一切都是假的。」

「不過明天早上8時的英格蘭國家隊訓練，我會第一個到達。」丹般恩風趣地說道。