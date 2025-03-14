大埔金齡行山課程登八仙嶺畢業　最年長82歲　學識技巧長行長有

行山遠足是60歲以上金齡人士喜歡的體育運動，但他們有的未經訓練，很易行到受傷，甚至在山上出意外。大埔民政事務處首次邀請「毅行先生」陳國強（KK sir）為金齡人士開行山班，教授行山技巧，並帶隊行走大埔山野。參加課程的金齡山友都認為獲益良多，糾正了一些上山、落山的動作，減少傷患，希望長行長有。



金齡山友在教練帶領下登八仙嶺。（顏銘輝攝）

參加者及教練在湘子峰合照。（顏銘輝攝）

大埔民政事務處與救世軍長者社區服務中心及毅行教室合作，首次舉行金齡行山課程，讓60歲以上的金齡人士可以學習行山的技巧及知識，了解大埔的行山路線，促進身心健康。昨日（13日）是首期課程的畢業禮，毅行教室的陳國強帶領學員從大美督行上八仙嶺，今期最年長的參加者82歲。當日早上8時半在大美督集合，沿八仙嶺自然教育徑上山，接衛奕信徑登頂；約10時半，所有出席學員登上高511米的八仙嶺仙姑峰。

這位82歲山友是今期最年長的參加者，他跟隨大隊行上八仙嶺仙姑峰。（顏銘輝攝）

這位82歲的山友老而彌堅，面不改容地登上仙姑峰。（顏銘輝攝）

金齡山友：多謝陳國強糾正行山技巧

63歲參加者黃仔喜歡行山，在社交媒體看到這個計劃的宣傳便報名。他說：「我行山10年，現在跟KK sir才知道原來有些方法是錯的，現在糾正了。」他表示以前落山時常常腳趾痛，「原來著鞋的方法錯了，我以前以為鞋要很緊，原來鞋要鬆一點」，現在再沒有腳趾痛的問題。

63歲的黃仔多謝陳國強教了他很多技巧，解決了落山腳趾痛的問題。（顏銘輝攝）

參加者及教練等工作人員合共約40人，一起登八仙嶺。（顏銘輝攝）

陳生及Patrick同樣65歲，兩人表示在陳國強身上獲益良多，改善了很多行山的技巧。Patrick說：「他教我們落山要放鬆，襟行好多，不懂這樣做的人很易抽筋。上山技巧方面就要托住腰行，又要換腳放鬆，你每行3級、5級或者7級也好，視乎你自己，雙腳就同級拍齊，再換另一隻腳起步。」陳生續說：「那就可以一條氣上到山頂，以前我們上這種樓級要分很多段，例如行50米就要停一停，停很多次。這種做法不用行得很急，可以舒服地上到頂。」

65歲的陳生（左）及Patrick表示希望繼續上進階班，並認為金齡人士對行山技巧知識的需求很大。（顏銘輝攝）

金齡山友：我們這個年齡層多人行山

兩人還提到，陳國強會在山上介紹花草植物，上到山頂開揚處又會講解山形地勢，而且陳國強還會教大家保健技巧，例如回家後按摩小腿，幫助肌肉放鬆及恢復，促進乳酸分解。他們希望會有進階行山班，Patrick說：「想政府關注多一點，給多點資源大埔或其他社區，因為我們這個年齡層很多人玩行山這個活動。」

陳國強一馬當先帶頭。（顏銘輝攝）

64歲的陳國強本身是金齡人士，也是本地越野跑界的一代宗師，年輕時曾連贏3屆毅行者冠軍，近年仍不斷挑戰自己，包括在2023年成為香港四徑超級挑戰的「生還者」。他還積極投身教育工作，培訓青少年跑山，並向金齡人士推廣行山安全。

陳國強上落山都氣定神閒。（顏銘輝攝）

陳國強：金齡人士保持運動有助減輕醫療負擔

在3個月的課程，既有室內課也有野外實戰，陳國強見證一班金齡山友的進步。他說：「今次的畢業禮，我們定了上八仙嶺。初初都聽他們說過，覺得很危險、辛苦，從來沒有想過上到。這日陽光普照，溫度比較熱，他們全部都上到，證明他們能夠做得到，完全不用擔心。」

陳國強向參加者介紹八仙嶺一帶的山形地勢。（顏銘輝攝）

陳國強表示有意開金齡人士的行山進階班，他說：「很多地區都需要，分享這些知識給他們。我們接下來都會開多些課程給有需要人士，讓他們身體健康，又在社區活躍一些。」陳國強開辦金齡行山班多年，今次首次與地區民政處合作開班，他認為行山班的需求很大，希望拓展到區區有班，他說：「金齡人士踏入退休年齡，如果可以多做運動、保持健康，其實是幫助到社會，為醫療架構節省很多錢。」

大埔民政事務專員陳巧敏出席活動，與一班金齡山友行上八仙嶺。（顏銘輝攝）

陳巧敏：我們大埔真的有好山好水

大埔民政事務專員陳巧敏亦有出席活動，一起行上仙姑峰，她透露金齡山友非常踴躍及投入，本身打算招募25人，結果有近40人報名，「KK sir說不緊要，超額都照收」，而且她提到，金齡山友的出席率更勝年輕人的活動。

她在春風亭向參加者頒發證書並說：「覺得自豪的，我們大埔真的有好山好水，希望大家有時間多利用，讓我們一班人可以在這個自然環境裏聊聊天、合作一下，而且我發現大家真的很有心、有力、有時間。」她鼓勵金齡山友做義工，參與淨山活動。