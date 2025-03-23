魔鬼山五桂山行山路線｜去將軍澳風物汛隱世cafe　順道探茅湖廢堡

聽聞將軍澳山上有間隱世café，所以計劃了一條將軍澳行山路線，可以落山時路經將軍澳風物汛的TKOHP Café，看看這間主打輕食的咖啡室！今次行山路線以油塘站為起點，先上又名魔鬼山的炮台山，接着沿衛奕信徑上五桂山，之後往茅湖山方向走，途經被封閉的茅湖廢堡，落到寶琳南路的將軍澳風物汛。將軍澳風物汛除了有café，還有間小型資料館，介紹將軍澳的歷史。



將軍澳風物汛是今條路線的重要景點。（顏銘輝攝）

今次路線：油塘站 > 炮台山（魔鬼山） > 澳景路 > 五桂山 > 茅湖廢堡 > 將軍澳風物汛 > 靈實醫院 > 將軍澳站

建議集合地點：油塘站A出口

【1】魔鬼山五桂山路線數據

路程：9.2公里

需時：約3小時

總爬升：487米

總下降：488米

平均心率：128次/分鐘

最大心率：173次/分鐘

燃燒的卡路里：945大卡



【2】魔鬼山五桂山行山當日資料

日期：2025年3月15日

出發時間：中午12時

平均溫度：30度

最高溫度：33度



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

拍攝器材：手機（Samsung Galaxy s21）

將軍澳風物汛有間隱世Café咖啡室。（顏銘輝攝）

【3】行魔鬼山五桂山心理準備

別以為很chill！魔鬼山高222米，五桂山高304米，上落魔鬼山及五桂山多不規則的石級山徑，全程爬升487米，若以3米為一層樓，這條路線大約上落各160層樓。當你想到行這條路線如同上落一座的環球貿易廣場（ICC），相信就不會輕視。

從魔鬼山落衛奕信徑的一段山徑為晨運遠足人士所開，路況較崎嶇，請落山時要小心。這一帶的山徑多分支，連接油塘、藍田及調景嶺的市區，有的是政府鋪設的大路，有的是行山人士開出來的小徑，如果識路可在中途快速落山，但亂走支路亦可能迷路。

登五桂山要不斷攀升。（顏銘輝攝）

【4】魔鬼山五桂山打卡位置

魔鬼山炮台

魔鬼山果然是海防戰略要地，其海景十分開揚，向東可望將軍澳跨灣大橋、工業邨以至東龍洲，向西則盡覽東九龍及維港。整個魔鬼山頂如堡壘，四周有石牆，由小路貫穿，值得探索。此外，魔鬼山炮台也是觀看日落的好地方。

魔鬼山炮台。（顏銘輝攝）

茅湖廢堡

茅湖廢堡的正名為西貢調景嶺茅湖山觀測台，在英國租借新界前已落成，估計是清廷的觀察站，觀察附近海峽的船隻活動。不過，茅湖廢堡現被鐵絲網封閉，不能入內參觀，遊人只能在外拍照。

茅湖廢堡。（顏銘輝攝）

將軍澳風物汛

將軍澳風物汛由前調景嶺警署的歷史建築活化而成，現由基督教靈實協會營運。將軍澳風物汛有一間社企輕身店Café，還有記述將軍澳及調景嶺一帶歷史的資料館，公眾可以免費入內參觀。

將軍澳風物汛內的資料館。（顏銘輝攝）

【5】行魔鬼山五桂山建議裝備

行山背囊：部分路段為原始山徑，凹凸不平，強烈建議用背囊而非手提袋，背囊有助上落山時平衡身體，而且空出雙手扶住兩旁。

行山鞋：雖然衛奕信徑很好行，但從魔鬼山落衛奕信徑、從衛奕信徑落將軍澳風物汛的路段都較崎嶇，建議穿抓地力強的行山鞋。

防曬裝備（帽子、手袖）：魔鬼山頂及五桂山山脊路段開揚，部分沒遮蔭，建議做足防曬準備。

行山杖：今次路線上完又落，落完又上，若有行山杖輔助可以輕鬆一點。

這條路線上落多。（顏銘輝攝）

【6】行魔鬼山五桂山體能需求

最難位：由澳景路上五桂山

要由約140米高的澳景路上攀，登上304米高的五桂山，這段攀升最長，而且上落完魔鬼山後，相信體能已經有點累，再上五桂山可能會較吃力。建議行山人士在魔鬼山慢慢行，保留體力上五桂山。登五桂山時多休息，徐徐而上，避免行到「爆偈」。

【7】行魔鬼山五桂山技術需求

最難位：由魔鬼山落衛奕信徑

對住墳場那邊，魔鬼山頂有一條小徑落去衛奕信徑，路況較崎嶇，如果少行山的朋友最緊要步步為營，看清楚路況才落腳。這段路不長，下降高度30米便接回衛徑的水泥路。

五桂山及魔鬼山等一連串的山脈被稱為「小八仙」。（顏銘輝攝）

【8】行魔鬼山五桂山的上山交通

今次路線以油塘港鐵站A出口為起點，之後會穿過大本型商場落高超道，再沿華人永遠墳場的馬路行上去。油塘一帶交通方便，除鐵路外，還有不少巴士及小巴路線。行山前補給也不用擔心，港鐵站及大本型商場都有店舖及洗手間。

【9】行魔鬼山五桂山的落山交通

今次的路線其實可以靈實醫院為終點，那裏有專線小巴13號往觀塘裕民坊，還有107號專線小巴往寶琳站。如果仍有力氣，可以直接行落坑口或將軍澳港鐵站，大約要行多15至20分鐘。

【10】中途撤退選擇

澳景路

最主要的中途撤退點是澳景路，若果落完魔鬼山已經筋疲力竭，那就別要再上五桂山，轉左沿馬路行回油塘。

藍田公園

上完五桂山頂，經過一個中式涼亭後，左邊有支路落藍田公園，那裏有指示牌。從那裏落藍田會比落將軍澳風物汛近一點。

【11】魔鬼山五桂山沿路概況

在油塘站A出口起步，可以先上大本型商場，穿過商場，沿扶手電梯落高超道並過馬路。往迴旋處方向走，在路口右轉，行華人永遠墳場馬路旁的行人路上斜。行約10分鐘，便到衛奕信徑的山徑入口，那裏有路牌指示，需要橫過馬路，再上樓級。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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由馬路上到魔鬼山頂的路以水泥斜路及樓級為主，途中有一些分岔路，但指示牌充足，跟住炮台山的方向行就可以。有些位置景色開揚，可以看到維港，但不用留太耐，山頂的風光更美。

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最後登魔鬼山的一段路是樓級。由馬路起計，行了15分鐘便到魔鬼山；若由油塘港鐵站起計，則約行了30分鐘左右。魔鬼山的官方名稱為炮台山，但為免跟港島的炮台山混淆，所以這篇文章主要用魔鬼山。222米高的魔鬼山扼守維港東部的入口鯉魚門，為海防重鎮，港英時代在此興建了大量軍事建築。

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官方登山路只有一條路，但在魔鬼山炮台對墳場的那一邊，還有一條由遠足人士開出的小徑，可以接回衛奕信徑，不用走回頭路。行過跨越石牆的小徑，出到碉堡的石牆外，便沿徑下去。路徑十分明顯，但凹凸不平，部分位置有點崎嶇。

大約5分鐘，接回衛徑，轉左續走。中途有路口，往藍田方向行。路段平坦好行，令人不禁想跑，很快就到澳景路。由魔鬼山頂起計，約15至20分鐘，就行到澳景路。想中途撤退，可以轉左，而繼續行程則過馬路轉右，不久便見下一段山徑路口，開始登五桂山。

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沿樓級上去，不久見涼亭，跟綠色欄杆路行。途中有路牌往靈實醫院及調景嶺配水庫，但今次路線先上五桂山，所以沿衛奕信徑行，別那麼快落山。上五桂山的路初段是石屎樓級，但愈往上行，路就愈爛，變成不規則的級，而且樹蔭也愈來愈少。樹蔭少的唯一好處是風景靚，維港景色就在左邊伴你上山。

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由澳景路起計，上了20分鐘，就登上今條路線的最高點五桂山。五桂山高304米，就在藍田與調景嶺之間。山頂除了有三角測量站，還有幾張長凳，予辛苦上來的行山客休息。魔鬼山、照鏡頭山、五桂山至馬游塘一帶有「小八仙」的外號，意思指山脊高低起伏，上上落落，如迷你的八仙嶺。

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這條路線不在郊野公園範圍，山徑及設施由如民政事務處、區議會興建及管理，所以山徑、長凳、涼亭等看來人工化一點。離開五桂山頂，落了一段路後，再上一段級，行至一座充滿中國傳統色彩的涼亭。又落至山坳，有分岔路落藍田公園，而今次的路線則繼續上，行往航空導航反射器，就是那兩塊大鐵板。

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經過兩塊航空導航反射器後，登上一個丘頂，可以俯瞰將軍澳的景色。接着是落級，至一山坳，有一綠色鐵柱路牌，離開衛奕信徑，按「茅湖山」方向轉右落山。由五桂山山頂起計，約行20分鐘就到這個往茅湖山的路口。初段平緩，幾好行，途中有座涼亭，續沿茅湖山方向行。

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密林成蔭，這段山徑頗有古道風味。繞過茅湖山的頂部，又行至一座紅柱綠瓦的涼亭。這是一個分岔位，但現場沒有路牌指示，路口在石平台那邊，那兒有塊寫了「佛」字的石。路口就林中，不太明顯，行至路口往下望，才見到一條小徑。這段路不停向下，都是不規則的天然石級。

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不久，便見茅湖廢堡在前方，被鐵絲網所包圍，門已上鎖，不能入內。沿山徑續走，很快就落到寶琳南路，轉右的盡頭為將軍澳風物汛，轉左則往靈實醫院下山。如果不趕時間，不妨去將軍澳風物汛逛逛。將軍澳風物汛從上午9時30分營業，至下午5時30分關門，逢星期一及農曆新年休館。

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將軍澳風物汛有間隱世Café咖啡室，為一所社企輕食店，提供咖啡沖調技巧相關餐飲服務培訓及就業機會，協助殘障人士融入社會。將軍澳風物汛Café有全日早餐、烤雞雜菜沙律、雞絲野菜炒稻庭烏冬、燒雞雜菜三文治等，甜品有鮮製楊枝甘露、窩夫、朱古力心太軟等。將軍澳風物汛Café旁有資料館，記述過往居民在調景嶺的生活點滴，公眾免費入場。

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將軍澳風物汛資料：

開放時間：上午9時30分至下午5時30分

*周一及農曆新年休館

離開將軍澳風物汛，沿寶琳南路行10分鐘，就到靈實醫院，醫院有小巴搭。如果想直接行去港鐵站，也是行入靈實醫院，沿醫院內的馬路落斜，利用隧道橫過寶順路，再行往坑口或將軍澳站方向。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

由油塘站起計至將軍澳站，行了約2小時30分，預鬆一點，相信3小時內可以完成這條路線。這條路線風景靚，既有將軍澳的新市鎮風光，亦有維港兩岸的鬧市景色；又可以認為歷史文化，先到魔鬼山炮台打卡，再看茅湖廢堡，最後到將軍澳風物汛了解社區今昔；而且將軍澳風物汛的隱世café亦可滿足一眾行完山想食下午茶的朋友。