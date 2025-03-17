01山記｜從八仙嶺採訪到市區綠洲沈雲山　愛山之人期盼一代傳一代

過去一周採訪了兩個與山相關的活動，一個與金齡人士行八仙嶺，另一個是在沈雲山的青少年跑山賽。

行山有益身心，但若果沒有做足準備，易生意外，近年尤其多年長人士命喪山上，所以金齡行山課程既有需求，也有必要，長遠凝聚長者行山社群，推動健康社區。「毅行先生」陳國強本身也達金齡，仍保持健壯體魄，作為導師更具說服力。

香港多跑山賽，大多是成人的商業賽，低門檻的學界山賽卻甚少。越野跑手黃浩聰身體力行，連續3年在沈雲山為中學生辦賽，希望更多青少年感受跑山的魅力。沈雲山確實是一座矮小而美的市區綠洲，猶如一個欣賞九龍群山的觀景台，上山之路有難有易，任君選擇。



記者上周到八仙嶺採訪金齡行山班。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



金齡行山班大受歡迎 社區有需求也有必要

我每年都會總結行山意外，連續幾年，50歲至70歲往往是最多山難死者的年齡組別。幫助這個年齡層山友減少意外，一直是我思索的議題。上周採訪陳國強帶領的金齡行山班，或者會得到相關靈感。

從採訪中發現，金齡行山課程有需求，陳國強的行山班原本打算收25人，結果近40人報名，而且參加者投入又踴躍，出席率高，本身約早上8時半在大美督集合，有學員提早40分鐘就到場。

陳國強向學員示範上山動作。（顏銘輝攝）

跟一些參加者聊過，很多人本身有行山經驗，大多是自己行，沒有接受過相關訓練，所以對陳國強所教的行山知識及技巧都大開眼界。在過往行山經歷，他們亦累積了不少疑惑及問題，例如裝備選擇及傷患處理，但欠缺一位為他們解決疑難的老師，而陳國強正是導師的最佳人選。

課程不只是講行山，還有金齡健康資訊，例如教學員拉筋及保健，預防勝於治療，間接及長遠地減輕公營醫療負擔。獨自行山易生嚴重意外，因為一旦出事，難以求救，搜索需時，往往令狀況惡化。有時長者獨自行山，是因為難找夥伴，而這樣的社區行山班正好建立社群，連結同好，方便他們結伴出發，互相照應，提升行山安全。

記者上周到八仙嶺採訪金齡行山班。（顏銘輝攝）

行山是健康的運動，鍛鍊心肺，但中老年人士的致命行山意外頻生，也是鐵錚錚的事實，不能視若無睹。政府及社區組織應該更積極幫助這班熱愛行山的金齡社群，減少他們行山的風險，增加他們的郊遊樂趣。從學員表現所見，他們絕對樂意接收行山知識，並會聽從導師指示去嘗試，更嚷着要上進階班。

香港山多又方便，亦不乏行山的老師傅、攀山教練，如果可以整合這些人的力量，為各區金齡人士舉辦系統性的行山活動，相信是百利而無一害。

從八仙嶺上看美景。（顏銘輝攝）

學界山賽人數持續上升 沈雲山雖小但美

山野運動，老少咸宜。青少年精力充沛，更可挑戰跑山。不過，過去甚少青少年跑山，很多本地著名越野跑手也是投身社會、廿多歲才開始跑山，因為跑山這項運動以前入不到學校，也沒有學界比賽。在運動員生涯，廿幾歲本應是體能巔峰之齡，但對大部分香港越野跑手，廿幾三十歲才入門，等到經驗上來了，但體能卻下滑了，難以攀上很高的成就。

獅子會高峰對決2025在沈雲山舉行，李嘉淇首先衝線得男甲冠軍。（顏銘輝攝）

故此，越野跑手黃浩聰一直希望將跑山帶入中小學，幫助下一代更早接觸跑山，以達到更高的成就，長遠提升香港的跑山水平。黃浩聰身體力行，一邊入學校教班，一邊由2023年起創辦跟從學界組別的跑山賽。學界本身有越野賽（cross country），攀升上落不算很大，而黃浩聰想推廣的是山路（trail）的越野，攀升上落幅度更大，有更多不同的路況，更切合目前香港大熱的跑山賽。

黃浩聰十分忙碌，起點見他，終點又見他，既要主持大局，又要落場跑。（顏銘輝攝）

黃浩聰辦的學界跑山賽，首屆只有約60人，上屆增至約170人，到今屆只計學界組別，都有超過300人，可見這幾年推廣沒有白費，真的吸引愈來愈多青少年嘗試跑山，其中黃浩聰的兒子黃保然及黃護然分別贏得組別冠軍。

青訓的播種，開始見到少許樹苗。從黃浩聰對兒子的改名可見，愛山之人，期盼一代傳一代。

跑手跑過沈雲山上的馬路，後面的是飛鵝山。（顏銘輝攝）

連續兩年到沈雲山採訪，這座觀塘後山確實不錯，山不在高，只是177米，但景色遼闊壯麗，仰望飛鵝山，遠眺獅子山，還得見維港兩岸景致。沈雲山有馬路登頂，上山方法可以很容易；另有一原始山徑，從佐敦谷那邊急速攀升100米，要挑戰體能亦有此路。沈雲山頂是個配水塘公園，地方充足，辦活動亦佳，黃浩聰選地方的眼光不錯！

從沈雲山遠眺獅子山。

山路世錦賽9月舉行 何時舉辦本地選拔賽？

趁電影《香港四徑大步走》爆紅，政府近期有心推廣山徑旅遊，但一直以來的措施偏重硬件而非軟件。何謂軟件？舉個例子，香港越野跑手是代言香港山徑的最佳人物，而在今年9月，兩年一度的山路世錦賽將於西班牙舉行，但直至現在，仍未見到官方機構辦理選拔賽的消息，本地好手們也心情忐忑，不知怎樣預備未來半年的比賽及訓練安排。

政府當局以至官方機構，理應全力協助本地越野跑運動員在國際比賽爭取好成績，從而說好香港故事。運動員的周期性訓練，從high volume low intensity到慢慢增強度減量，從寓賽於操到tapering，準備比賽的周期可以長達一年，少則都要數個月，但本地選拔賽一直只聞樓梯響，叫人怎去預備！跑比賽不是小學的突擊測驗，理應一早有齊清楚的選拔賽日期、路線、詳情，而非要人焦急地日日上你官網「F5」！