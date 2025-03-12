內媒：北京國安巴西中場已入籍中國　有望趕及為國足披甲作客沙特

多間內地傳媒披露，國足將增添一位入籍兵，他是今年轉投北京國安的中場沙真奴（Serginho），內地譯名為塞爾吉尼奧。內媒稱這位29歲球員已放棄巴西國籍並入籍中國，可望趕及今月作客沙特阿拉伯的世界盃外圍賽上陣。

國足目前在世界盃亞洲區外圍賽第3圈C組排第6位，但其實第3至第6位皆有6分，而第2位的澳洲則有7分，形勢十分緊湊，國足仍有機會爭取小組次名直接晉級。



沙真奴（塞爾吉尼奧）上季效力長春亞泰。（新華社）

《新浪體育》、《咪咕足球》、《愛奇藝體育》、《直播吧》及《大河報》等內地傳媒今日（12日）披露，北京國安球員沙真奴（塞爾吉尼奧）已放棄巴西國籍，並取得中國國籍。

沙真奴（塞爾吉尼奧）上季效力長春亞泰，今季轉投北京國安。（新華社）

國足下場比賽會在當地時間3月20日作客沙特阿拉伯。根據亞洲足協規定，國足可以在賽前7日補報參賽球員，所以如果國足趕及補報程序，這位新鮮出爐的入籍兵可望候命對沙特。

沙真奴（塞爾吉尼奧）今年轉投國安，近日與國安一起季前集訓，相信狀態不成問題。（微博）

在世界盃亞洲區外圍賽第3圈C組，國足6戰得6分排末席，與第3位印尼、第4位沙特及第5位巴林同分，而第2位的澳洲亦只比國足多1分。這一組形勢混亂，國足仍有希望爭取小組次名入決賽周。在這一圈分組賽，小組頭兩名可以直接晉級決賽周，而第3及第4名則可參加下一圈外圍賽。國足在3月20日作客沙特後，會在25日主場對澳洲。

沙真奴（塞爾吉尼奧）曾效日本球會鹿島鹿角。（Getty Images）

29歲的沙真奴在巴甲山度士出道，2018年登陸亞洲球壇，效力日本球隊鹿島鹿角，贏得亞冠盃冠軍。2020年，他轉到中國落班，投效長春亞泰，協助球隊升上中超。在長春亞泰效力5年後，他今年加盟北京國安。

沙真奴司職進攻中場，腳法秀麗，相信可以成為國足中前場的核心人物。在鹿角上陣76場比賽，他攻入31球及交出9次助攻，而在長春亞泰的5年，他100次上陣攻入30球，交出23次助攻。