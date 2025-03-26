利物浦副隊長阿歷山大阿諾特傳接近落實投皇馬　高普離隊成導火線

利物浦青訓出身的副隊長阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），盛傳即將落實季尾免費轉投西甲班霸皇家馬德里。



英國廣播公司 （BBC）、Sky Sports在內英國各大媒體紛報道，皇馬希望下季展開前鎖定阿歷山大阿諾特的轉會，BBC指交易尚未完全落實，但已達最後埋尾階段。換言之，紅軍來季極有可能失去這位出擊力強大的右閘。



利物浦青訓出身的副隊長阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），盛傳即將落實季尾免費轉投西甲班霸皇家馬德里。（Getty Images）

6歲加盟利物浦 從小與紅軍結不解緣

阿歷山大阿諾特自小與利物浦結下不解之緣，全家都是紅軍球迷，他的家甚至位於利物浦沿用多年的米活（Melwood）訓練基地對面（至2020年男子成年隊遷往新訓練基地Kirby）。他6歲那年已加入利物浦青訓體系，那一年他在家門外見證謝拉特、加歷查率領球隊帶着歐聯冠軍獎盃威風八面地勝利巡遊，當年已立志有朝一日要仿效一班紅軍英雄。

他在紅軍梯隊一路拾級而上，身材瘦小的他經歷不少掙扎，比起身體質素他更突出的強項是頭腦，讀書成績優異也擅長國際象棋。前任主帥高普上任後對他青睞有加，2016年10月首次派他上陣，很快站穩右閘正選位置，最難忘一役是2018/19歐聯四強次回合對巴塞隆拿開出一記充滿街頭智慧的角球騙倒一眾巴塞守將，助攻奧歷治在比賽尾段攻入4：0一球，幫助利物浦逆轉首回合落後3球的劣勢奇蹟出線，並最終第六度成為歐洲冠軍，他個人亦達成兒時心願。

阿歷山大阿諾特助利物浦第六度成為歐洲冠軍，一圓兒時心願。（Getty Images）

曾說過「我一直渴望成為利物浦隊長」

之後一季他更與隊友合力為紅軍首奪英超，在高普戰術體系下，阿歷山大阿諾特和羅拔臣兩位邊路守將，很多時也是發動攻勢的起點，二人連年成為英超助攻次數最多的守將。他多年來對利物浦忠心耿耿，2021年跟球會續約4年，2023年夏天在軒達臣、占士米拿兩位大哥離隊後，中堅雲迪積克戴上隊長臂章，年僅24歲的阿歷山大阿諾特獲任副隊長，全世界認定他日後必定會接任為隊長，他亦曾經說過，「我從不會對自己的野心羞於啟齒，我一直渴望成為利物浦的隊長。」

高普在位年代，難以想像阿歷山大阿諾特會有離開利物浦的一天。可是德國主帥去年夏天離任，情況逐漸有所改變。新帥史諾跟他的關係及不上往日高普跟他那樣親密，戰術上也不如高普年代無可取代。他跟球會的合約季尾屆滿，紅軍卻遲遲未跟他以及同在季尾約滿的沙拿和雲迪積克續約。

阿歷山大阿諾特一直渴望成為利物浦隊長。（Getty Images）

今季約滿遲遲未續約埋伏線

直到去年12月，紅軍盛傳向他開出一紙周薪25萬英鎊的新合約，人工較他目前的18萬英鎊周薪高出一截，不過英國《太陽報》聲稱阿歷山大阿諾特索價周薪35萬英鎊，雙方至今一直談不攏。直至周二晚上傳來最新消息，《泰晤士報》記者Paul Joyce 指，皇馬連月追逐這位英格蘭守將，目前「努力完成交易最後階段」，周薪據報卻「只有」 22萬英鎊。

另一方面，Sky Sports宣稱阿歷山大阿諾特曾拒絕利物浦開出的加碼新約， 並指他已表明「希望在季尾免費離隊」意願。26歲的阿歷山大阿諾特假如真是離隊，陣中便只餘下同樣青訓出身的巴特利（Conor Bradley）一位正宗右路守將。巴特利現年21歲，防守能力被稱讚較師兄阿歷山大阿諾特更出色，可是進攻方面遠遠及不上對方，而且不時受傷患困擾。

阿歷山大阿諾特球場上視野出色，長傳能力在現今球壇數一數二，處理罰球能力同樣非常優秀，轉會市場難以找到他的替代品。他以64次助攻保持英超後衛助攻紀錄，較排史上第二位的隊友羅拔臣多5次。最接近2人的已是2020年退役的前愛華頓守將拜恩斯（Leighton Baines），他以53次助攻排第三，現役球員中只得基爾獲加以36次入圍前列。