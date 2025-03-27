黃澤林獲拿度讚屬世界級球手　冀影響香港網球：下一代要勇於外闖

凡香港網球手黃澤林（Coleman Wong）早前於邁亞密網球大師賽創歷史，他周三（26日）晚返港，透露拿度親自聯絡祝賀，獲對方讚揚是世界級球手。

年僅20歲的Coleman仍希望自己能為香港網球帶來影響，勉勵下一代球員與家長們應勇於出外比賽，也許會有意想不到的收穫。



黃澤林早前於邁亞密網球大師賽，成為首位在ATP 1000級別賽事正賽圈取勝，及打入32強的香港人，並力克世界排名14的美國球手，雖然最終無法再進一步，仍創下歷史。

黃澤林周三（26日）晚從美國坐近15小時長途機返港，獲家人迎接，露出一臉笑容。這位20歲球手接受傳媒訪問時透露，自己今年發揮本不太順暢，世界排名從去年9月生涯最高的128位回落至182位，加上在邁亞密大師賽前已連續參與6個比賽，身體已相當疲憊，導致比賽時一度抽筋，甚至發球時無法跳起。

然而教練團背後的支持，讓他在今次賽事打出好成績，「他們一直告訴我，我是可以的。去年（世界排名）120多位，很接近前100，我實力就在那個水平，只需要穩定地發揮出來。」

他認為參加大賽每場都要付出百份百，自己慢慢習慣這種比賽模式，學懂處理體能問題，「愈打得多大賽，令我知道自己跟他們（前100位球手）的水平差不多，每次都讓我下次更有信心、放鬆一點去打。雖然球手們慢慢熟悉我的打法，令我更難贏，但我也在一直進步，逐關逐關上。」

黃澤林在邁阿密大師賽創歷史。（Getty Images）

黃澤林創歷史引來本港球迷甚至市民關注，紛紛為他打氣，他笑言比賽前怕影響心情而不敢睇電話，但確實要感謝港人給予自己動力。

「香港很少網球員能在世界舞台上贏世界前20位的球手，我想告訴大家我們是可以的，一切對我而言很新鮮，我想慢慢尋找下去，希望更多小朋友像我一樣周圍去比賽。」

黃澤林感謝港人支持。（袁志浩攝）

他深知自己已成為別人的偶像或榜樣，呼籲新一代球員的家長們，要勇於放手讓孩子到外地比賽、累積經驗，「香港不夠多網球員，你能面對的打法有限，所以不能怕（經費）貴，勇敢一點，我7、8歲時，正是爸媽帶我到韓國、中國或美國比賽，走過無數崎嶇的路，才慢慢覓得方向。」他特別感謝港府、網總與體院的支持，尤其是文體旅局日前公布，網球未來兩年繼續獲得精英A資助。

黃澤林望更多球手仿傚自己，到外地比賽汲取經驗。（袁志浩攝）

在西班牙拿度網球學校受訓的黃澤林，也不得不感激「校長」拿度。他透露拿度在自己打入32強後，透過經理人得悉其電話號碼，親自恭賀，「他認為我這次為香港爭取了很多，覺得我是世界級球手，希望我可以繼續。他平日在學校教導我，就像普通人一樣，每一番話對他而言可能很正常，但對我的意義卻很大。」

黃澤林曾與拿度對練。（Instagram截圖）

談到緋聞女友、菲律賓球手伊雅娜（Alexandra Eala），黃澤林指外界對其交友及感情狀況的關注令他有點困擾，「不是（情侶）。（傳媒）用兩三年前的相，亞運都已經過了這麼久，我也不知怎樣說，所以不回應了。」

黃澤林返港後會休息一個多星期，愛吃廣東菜的他已安排跟好友打邊爐，吃地道佳餚，更表示會與YouTube頻道JFFT有合作，藉接觸網球以外的事去放鬆。他之後會重返西班牙訓練，暫定參與4月中下旬舉行的ATP 500級別巴塞隆拿泥地賽與ATP 1000級別馬德里公開賽。