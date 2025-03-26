伴黃澤林衝擊網球世界前列　教練阿林比：邁阿密是痛苦成長的收穫

黃澤林（Coleman Wong）的名字，經過近日的邁亞密大師賽後愈來愈多香港人認識，這位20歲網球新星，近年赴西班牙學藝後進步神速，屢次改寫香港網球新一頁。



從青年組跨進成人組作賽之路，這些年來歷盡艱辛險阻，一路上Coleman身旁總有他相隨——教練阿林比 （James Allemby）沿途循循善誘，提及愛徒今次在邁阿密大放光芒，James接受《01體育》訪問時形容為「之前數周痛苦和成長的回報」。



教練阿林比 （James Allemby）陪伴黃澤林一起成長，見證愛徒在邁阿密大師賽大放光芒。（IG）

James Allemby——Coleman網球事業背後最重要男人

3年半前，年紀輕輕的黃澤林為精進球技，毅然離開香港的家遠赴西班牙，在傳奇球手拿度在家鄉馬略卡開設的網球學校習藝，他正是在那裏遇上在加拿大出生的英國教練阿林比。

1990年出生的James，當時剛剛30出頭，他的球員生涯並不精彩，單、雙打世界排名都是四位數字開外，與此同時當上不少世界前列男、女子球手的擊球練習拍檔，而最重要一位正是拿度。「泥地王」2016年在馬略卡開設網球學校Rafa Nadal Academy，James兩年後加盟時還未滿30歲，已改變職場跑道成為全職教練。他最初由18歲以下小將教起，2020年起升級教授校內職業組球員，Coleman正是他的得意弟子之一。

2022年James Allemby帶領黃澤林贏得澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍。（IG）

黃澤林教練：邁阿密是痛苦成長中的收穫

黃澤林早在青年組年代已嶄露頭角，先在2021年夥拍法國球手Max Westphal贏得美國網球公開賽青年組男雙冠軍，在James指導下2022年初夥拍美籍球手葛原般奴（Bruno Kuzuhara）再奪澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍，兩次在青年組賽事高舉男子雙打大滿貫。Coleman曾說過，「我很信任他，他也很信任我」，師徒二人關係密切，贏的時候固然高興，更多時候卻要面對落敗與失意，James每每像個大哥哥一樣耐心開解Coleman，一起研究如何繼續進步。

今次邁阿密大師賽也不是例外，James說：「Coleman在邁阿密的好表現，只是之前幾個星期的痛苦和成長中得來的收穫」，甚至直言：「成長總是痛苦，但如果一個人願意搜尋，那總是值得的。」他讚揚，Coleman能夠快速地把每星期學習得來的教訓，立即在下一個賽事應用，令效果倍增。

邁阿密大師賽期間，ATP官方Instagram連發三個關於黃澤林的帖文。（IG）

「能跟世界前100位球手抗衡」

Coleman身材一向高高瘦瘦，今年肌肉量明顯增強，感覺「大隻」不少，James指出3月中的多明尼加公開賽，讓Coleman終於感到自己的表現和水平一下子提升，而James甚至認為，「我在當時開始感到他提升了量級，有能力跟世界前100位球手對抗。」

黃澤林是個速度快，打法進取，也擅長發球的球手，跟絕大部分年輕球手一樣，升上成人組比賽後往往未能全程維持穩定表現，然而今個月從多明尼加到邁阿密兩項賽事，Coleman在這方面大有改進，James認同那是Coleman體魄更強壯下的成果，「他愈強壯和身體狀態愈好，移動的質素也會相應提升，減少身體失去平衡的狀況。」此外，James分析指Coleman今次賽事在擊球方面更進取，而且擊球質量亦有提升，為他在比賽中加添優勢。

黃澤林在邁阿密大師賽擊敗世界排名14的舒爾頓後大派心心。（Getty Images）

「他目前水平已遠超自己想像」

邁阿密一切雖好，但距離夢想終點仍遠，James表示Coleman網前球的處理、壓力下的擊球和其他不少地方尚有改進空間，今次最重要一課可能是心理方面，「他學懂最出色的球手也是個凡人，他們一樣會出錯，而他的程度已遠遠高出自己所想，有能力為很多球手帶來麻煩。」

James過去幾年陪伴Coleman踏遍全球各地出賽，見證他成長的每一步，去年1月離開拿度網球學校當上Coleman專屬教練。James透露，他們的下一個目標是趁泥地賽季讓Coleman成為一個更全面的球手，「那會相當困難，但絕對是他生涯發展的關鍵一環。」

James Allemby陪伴Coleman走過高山低谷。（IG）

「排名對我來講，有時只係數字」

黃澤林立志在網球最高舞台高舉獎盃，與教練James一步一足印，從四位數世界排名，一度在2024年9月登上最高的128位。

那怕目前排名回落至182位，Coleman並不在意，周二晚在社交媒體發文稱：「排名對我來講，有時只係數字」，正如他的口頭禪，只求每場比賽「搏盡無悔」。

黃澤林勇挫世界排名第14球手 邁阿密大師賽再創歷史闖32強