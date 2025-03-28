足球熱話｜哥倫比亞新星一個動作遭球證處罰　炫技抑或挑釁惹熱議

單腳踩波，是足球場上常見的停球動作，但在正式比賽停下來，用雙腳踩波，大家又見過沒有？

在當地時間周三（26日）晚的哥倫比亞甲組聯賽，米倫拿列奧主場對聖達菲，主隊新星尼沙維拉利爾（Néiser Villarreal）在右路進攻時，突然雙腳踩在皮球上，之後被球證罰黃牌，相信球證認為尼沙維拉利爾挑釁對手。尼沙維拉利爾雙腳踩波的動作在網上廣傳，引起熱議，有網民認為只是一個有趣的技巧動作，球證過敏。

19歲的尼沙維拉利爾被視為南美其中一位當紅新星，在今年初舉行的U20美洲國家盃，這位哥倫比亞進攻球員攻入8球，助球隊贏得季軍，並個人奪得神射手。外國傳媒盛傳，利物浦及巴塞隆拿皆有意羅致他，尼沙維拉利爾與米倫拿列奧的合約至今年底屆滿。



尼沙維拉利爾在右路進攻時，突然做了雙腳踩波的動作。（網上片段截圖）

相信球證認為這個動作是不必要，有挑釁對手的意味，所以向尼沙維拉利爾出示黃牌警告。尼沙維拉利爾雙腳踩波的片段被擺上討論區Reddit，不少網民為他抱不平，認為球證過敏，有留言稱「有點好笑，似乎每個人都準備繼續比賽，直至球證跑過來出示黃牌」、「這個球員做錯了什麼」。