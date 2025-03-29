七人欖球賽2025｜港男子隊挫日本闖決賽　功臣薩耶斯與啟德有淵源

香港隊在香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）再度登場，男子隊在「Melrose銀劍賽」以43：21反勝日本隊，兩連勝晉身周日的決賽，半場梅開二度的薩耶斯，原來與啟德甚有淵源。



香港男子七欖隊在銀劍賽再鬥日本隊。（夏家朗攝）

香港男子七欖隊在表演後登場，卻因疏散現場的小球員而稍遲開賽。香港隊首仗大勝中國隊，今與亞洲勁敵日本對壘，兩軍上次在南非開普敦碰頭，港隊吞下兩連敗，今仗力爭在主場復仇。

港隊上半場先落後，即使薩耶斯梅開二度，上半場仍以12：14落後予日本。港隊換邊後發力，隊長蔡紀駿接應薩耶斯傳送後達陣，杜舒雲、丹馬克、葛超活接連4次達陣，港隊一口氣拉開至36：14，加上拜恩菲立斯奠定勝局，港隊以43：21擊敗日本，同樣錄得兩連勝。

薩耶斯梅開二度，港隊上半場依然落後。（趙子晉攝）

七人欖球賽2025｜港男隊大勝中國 小將地標戰達陣：香港我愛你

今次香港七欖移師啟德主場館，生涯第3次主場出戰的薩耶斯連續兩場獻達陣，原來在啟德出戰有情意結，「我的母親是香港人，父親是英國人，我父親曾經在香港生活3年，他有份興建新機場，其中兩年為新機場駕駛運載沙石的貨車，（所以在啟德作賽）感覺十分特別。」

啟德從當日的舊機場，飛機升降的嘈雜聲，直至20多年後的體育園，聲音變成球迷的歡呼聲，因為父親，薩耶斯在啟德披甲亦變得有意義，更加連續兩日成功達陣變得更圓滿，「今次來到啟德這個令人驚嘆的場館，使香港七欖的氣氛提升至另一層次，而連續兩場在南看台的主場球迷面前建功是完美，香港球迷是世界上最好的」。多得香港球迷的熱烈支持，薩耶斯每年都非常期待香港七欖，希望未來可繼續參賽。

薩耶斯今仗半場兩獻達陣。（趙子晉攝）

全因父親，薩耶斯在啟德披甲更感與別不同。（趙子晉攝）

港隊近期在南非兩度不敵日本隊，今場更在半場落後，薩耶斯坦言今仗並非不容易，幸好全隊在落後下依然保持冷靜，全因他相信隊友具備得分的能力，只要緊咬比賽就有機會，最終成功逆轉勝，球隊眾將展示有膽識的一面，不因落後而畏懼。

香港隊將在明日的決賽，與日本或中國的勝方爭奪衛冕銀劍賽。