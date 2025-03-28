七人欖球賽2025｜港男隊大勝中國　小將地標戰達陣：香港我愛你

香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）「Melrose銀劍賽」，19歲的紀遠恆（James Kee）在啟德主場館獲得首頂港隊「喼帽」，代表香港對中國。這名港隊新人最後壓哨達陣，助港隊以31：7大勝中國，紀遠恆將入球獻給香港，並高呼「香港我愛你」。



香港隊在啟德首戰以31：7擊敗中國隊。（袁志浩攝）

七人欖球賽2025︱莊嘉欣成首位啟德達陣港將 「場地變觀眾依舊」

香港女子七欖隊首戰以29：14反勝哈薩克後，男子隊於開幕禮後登場，在「Melrose銀劍賽」首戰鬥中國隊，戰情與女子隊不謀而合。

港隊開賽早段先失守，丹馬克與薩耶斯連建兩功，半場反超前14：7，丹馬克換邊後繼續勇態兩度達陣，大演「帽子戲法」。香港隊在最後一擊由19歲的紀遠恆建功，壓哨得手後隊友隨即上前與他擁抱，全場香港球迷陷入瘋狂，結果港隊以31：7大勝中國隊，在啟德主場館取得首勝。

香港隊在啟德首戰大勝而回。（袁志浩攝）

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紀遠恆是今年港隊的新臉孔，這名現時就讀卡迪夫大學的港隊小將，是李卡度以外另一華將，雖然James是土生土長的香港人，但他中文麻麻，賽後向記者要求以英文受訪。

紀遠恆（15號）是今年港隊的新臉孔。（袁志浩攝）

紀遠恆生涯首度代表港隊披甲，即在主場球迷面前獻達陣，他難掩興奮：「這感覺無法形容，在主場上演地標戰，在家人、朋友面前取得達陣，實在是人生最好的感覺。」從在看台觀戰，至今披上港隊球衣達陣，今仗是紀遠恆的夢幻「地標」，「只要做好賽前部署，我相信我們有能力擊敗中國。我也曾想過有如此夢幻的首戰。我把這個入球獻給香港，多謝香港。」

紀遠恆取得入球，但他歸功一眾隊友，「我的任務是達陣，實際上每個隊友都參與其中，不止是個人成就，更是彰顯團隊的成功，所以要感謝隊友。」

雖然紀遠恆廣東話一般，他在訪問末段堅持用上廣東話，高呼：「香港加油，香港我愛你，多謝。」

紀遠恆壓哨達陣，首次代表港隊即建功。（黃浩謙攝）

七人欖球賽｜丹馬克連中三元：每次達陣都別具意義

香港隊大勝而回，連中三元的丹馬克是贏波功臣，作為土生生長的香港人，他認為主場球迷熱烈支持對球隊有莫大幫助，「雖然我們開局先失守，但在主場球迷打氣下，我們設法扭轉局勢，他們的打氣聲就像我們有14人在場上一樣，球迷們的支持對我和球隊絕對有幫助。」

丹馬克首度在香港主場「戴帽」，他指每次在香港達陣都是別具意義，「我從小夢想在香港達陣。每個達陣都十分特別，對我都意義重大，尤其是在我的家——香港建功。」香港隊周六（29日）下午對日本隊，硬仗可期，丹馬克坦言日本不容易對付，球隊今天踏出成功的第一步，明天會繼續努力，做好自己。