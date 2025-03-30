英足總盃｜諾定咸森林延續神奇球季 射贏十二碼挫白禮頓打入4強
撰文：高詩琦
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英格蘭足總盃8強，諾定咸森林對白禮頓，森林連續3圈在互射十二碼中擊敗對手，晉級4強，力爭66年來首個足總盃錦標，延續神奇球季。
諾定咸森林對白禮頓一戰，兩隊踢完加時都互無紀錄，最終要靠互射十二碼分勝負，結果白禮頓有軒舒活和迪亞高高美斯在第3和第4輪射失，森林雖在第3輪有尼高威廉斯射失，但最後隊長耶迪斯順利「埋齋」，助森林以4：3淘汰對手，打入4強。
諾定咸森林之前已在足總盃透過互射十二碼，先後擊敗埃克塞特和葉士域治，今次是連續3圈射贏，成為第一支在英格蘭足總盃中，單季射贏3次十二碼的球隊。足總盃4強會在4月26和27日舉行，抽籤則會在3月30日晚踢畢餘下兩場4強後進行。
諾定咸森林去年同期仍在為護級而努力，今季不僅高踞聯賽榜三甲，有望相隔28年重返歐洲賽，今次更相隔34年再入足總盃4強，有望衝擊自1959年以來第一個足總盃冠軍。
射入致勝十二碼的隊長耶迪斯喜上眉梢，他接受英國BBC訪問時道：「今個球季真的難以置信，我們暫時還未有任何成就，但能再次帶球迷們去到溫布萊——上一次去溫布萊，我們成功升班，那是很特別的一晚。」他續道：「那天將會非常特別，我為球迷們開心，我覺得我們值得這樣的成績。」
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