網球．邁亞密大師賽｜祖高域晉決賽　將戰捷克小將力爭生涯100冠

祖高域年屆37歲仍然鏖戰網球壇，而且有望寫下生涯另一里程碑。

他日前於邁亞密網球大師賽打破費達拿紀錄，成為最年老殺入ATP 1000賽事4強的球手，他更以6：2及6：3擊敗迪米杜夫，將與捷克19歲小將文斯克（Jakub Mensik）爭冠。

「我一直尋找方法，令自己保持在爭冠水平。」面對後起之秀，18年的年齡差距卻無阻祖高域爭冠的決心。因為，只要勝出這場賽事，祖高域生涯單打錦標就能累積至100個，這無疑是一大成就。



美斯今場也為座上客。（路透社）

邁亞密大師賽吸引了國際邁亞密球星美斯前來觀戰，美斯更走進更衣室，與祖高域交換球衣，兩大球王惺惺相惜。他亦與祖高域決賽對手文斯克見面，令該名網壇新星十分驚喜。

男子網壇「四大天王」年代，在費達拿、拿度和梅利先後掛拍下，就只剩下祖高域與一眾當打後輩鏖戰。不過年齡無阻祖高域繼續創出里程，他在邁亞密大師賽殺入4強，就以37歲10個月之齡打破費達拿殺入ATP 1000賽事最老4強球手紀錄（費達拿為37歲7個月），以6：2及6：4擊敗迪米杜夫後，祖高域更有望向生涯100個單打冠軍的里程碑邁進。

祖高域闖入邁亞密網球大師賽決賽，挑戰生涯第100冠。（路透社）

「在巴黎奧運贏得第99個冠軍後，我就以第100冠為目標。我一直尋找方法，令自己保持在爭冠水平。這星期我正為這個目標加倍努力備戰，晉級路上一盤不失，對成果感到滿意。今次真是爭奪100冠的大好機會。」

祖高域的對手是19歲的捷克小將文斯克。文斯克在4強爆冷以7：6、4：6及7：6力挫世界排名第4的費斯（Taylor Fritz），世界排名54的他談到4強戰前與美斯見面：「他甚至不是人類，他是傳奇，能夠與他見面非常難得。我與他握手後就沒有洗手了，相信這為我帶來贏球的運氣。」

祖高域會在決賽面對文斯克。（路透社）

最多男單錦標網球手頭10

干納斯（Jimmy Connors） 109

費達拿（Roger Federer） 103

祖高域（Novak Djokovic） 99

蘭度（Ivan Lendl） 94

拿度（Rafael Nadal） 92

麥根萊（John McEnroe） 77

利華（Rod Laver） 72

波格（Björn Borg） 66

拿斯達斯（Ilie Năstase） 64

森柏斯（Pete Sampras） 64



*只計算公開賽年代

