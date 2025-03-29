足球｜巴西大敗予阿根廷後辭退教練　新帥大熱曾與尼馬共事

巴西國家隊周三（26日）以1：4大敗予阿根廷，追平隊史世界盃外圍賽最大敗仗紀錄後，巴西足總周六宣布辭退主帥杜利華祖利亞（Dorival Junior）。



杜利華祖利亞率巴西大敗予阿根廷後被辭退。（Getty Images）

62歲的杜利華祖利亞去年1月上任執教森巴軍團，不過執教16場7勝7和2負，勝率僅43.75%，若不計算看守教練，是巴西國家隊自2003年列卡度高美斯（Ricardo Gomes）後勝率最低一人，當年列卡度高美斯執教5場成績為2勝2和1負，勝率40%，之後5位正式接任主帥的勝率都超過6成。

對阿根廷賽前，陣中球星拉芬夏（Raphinha）爆粗表示要「幹掉他們（F*** them）」令比賽備受關注，但最後以1：4慘敗再成為話題。

這場大敗追平巴西在世界盃外圍賽遇過最大敗仗紀錄，此前他們曾在2000年作客以0：3輸給智利，同時也是自1964國家盃（Nations' Cup）以來，巴西對阿根廷的各項賽事最大比數失利，當年阿根廷以3：0擊敗森巴軍團。

這場大敗追平巴西在世界盃外圍賽最大敗仗紀錄。（路透社）

巴西足總在周六清晨發表一份簡短聲明：「杜利華祖利亞不再擔任巴西國家隊主帥，管理層感謝這位專業人士，並祝他在未來的職業生涯中取得成功。從現在開始，巴西足總將努力尋找接任者。」

巴西目前在世界盃外圍賽南美洲賽區排第4，榜首的阿根廷已提前出線，第2及第3分別是厄瓜多爾和烏拉圭。

巴西打算再次邀請安察洛堤執教。（路透社）

The Athletics表示巴西足總希望再次邀請皇家馬德里主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）執教，任命杜利華祖利亞前，巴西足總便曾邀請過安帥執掌帥印但未成功。

巴西《環球報（globo）》表示，目前新帥最大熱門是佐治捷西斯（Jorge Jesus），他目前執教尼馬（Neymar）之前效力過的沙特阿拉伯球會希拉爾。