七人欖球賽2025｜21歲林莎芘兩邊走為港隊披甲　獻5達陣成得分王

香港女子七人欖球隊揚威啟德主場館，決賽大勝哈薩克43：5，在香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）首度捧走銀劍，港隊21歲女將林莎芘（Sabay Lynam）上半場梅開二度，連續3仗有進賬，成為港隊的得分王。

5歲隨家人從澳洲移居香港，如今在香港、澳洲兩邊走，跨越近6000公里就是為了披起港隊戰衣。



港女子隊擊敗哈薩克奪冠。（梁鵬威攝）

香港女子隊在銀劍決賽鬥哈薩克，上半場藉林莎芘梅開二度，港隊領先進入下半場，換邊後擴大差距，以43：5大勝奪冠，首度在主場捧走銀劍。

21歲的林莎芘連續3場在啟德主場館建功，今次香港七欖一共5次達陣，成為港隊得分王，她把功勞歸功隊友，「哈哈我都沒意識自己成為得分王，這全都是團體努力的成果，全靠隊友在場上製造機會，亦是我們得分的最大原因。」

首次代表港隊出戰七欖的林莎芘，屢獻達陣貢獻良多，對她同樣意義重大，「能夠在主場為港隊披甲，全場所有球迷都為了我們打氣，這種感覺非常正。我們上年在香港七欖失落錦標，使我們更努力奪下冠軍。」

七人欖球賽2025｜香港男女子隊齊奪銀劍冠軍 男子隊大勝中國衛冕

21歲的林莎芘決賽再獻達陣。（梁鵬威攝）

林莎芘是港隊的新血，她在澳洲出生，5歲隨家人移居香港，她在澳洲昆士蘭大學就讀獸醫技術學位。自上年起，林莎芘跟隨7人及15人港隊訓練，她決定將大學轉為半職學生，把更多時間花在七欖上。

從昆士蘭至香港，林莎芘跨越逾5900公里，就是為了披上香港隊球衣，惜她如今仍未持有香港護照，上月正在辦理護照申請，暫未能代表香港隊出戰國際賽，今次銀劍賽不屬於世界系列賽，故林莎芘有機會代表港隊登場。

「我當然希望盡快獲得護照，期待代表港隊出戰國際賽的一日，但至今一切都不確定，如今只可等待。」林莎芘即將返回昆士蘭繼續學業，希望趕及在11月出戰亞洲系列賽前獲得護照。