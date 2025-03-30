英足總盃︱拉舒福特梅開二度　維拉挫普雷斯頓入四強附抽籤結果

英格蘭足總盃8強，阿士東維拉憑拉舒福特下半場梅開二度，加上積及藍斯的入球，作客3：0擊敗英冠球隊普雷斯頓，順利晉級四強，將與水晶宮爭入決賽。



下半季從曼聯外借的前鋒拉舒福特，加盟維拉後持續有好表現頻頻為新隊友送上助攻，今場更打破四個月入球荒，取得在維拉首兩個入球。



拉舒福特梅開二度，領維拉晉身足總盃四強。（路透社）

拉舒福特打破四個月入球荒梅開二度

艾馬利領軍的維拉，作客普雷斯頓全面佔優，上半場卻未能開紀錄。直到下半場58分鐘拉舒福特接應迪治尼傳送開紀錄後，便入球停不了，普雷斯頓守將安德魯曉士（Andrew Hughes）侵犯羅傑斯被罰十二碼，拉舒福特操刀主射入網，5分鐘內梅開二度。71分鐘積及藍斯再入一球，維拉順利3：0擊敗普雷斯頓晉級。

拉舒福特的入球，不止是他加盟維拉後的首兩個入球，同時打破他自去年12月1日在愛華頓身上攻入兩球以來長達4個月的入球荒。阿士東維拉準決賽對手為水晶宮，若能再過一關入決賽，將有望繼1957年後再次捧盃。

拉舒福特為維拉操刀射入十二碼。（路透社）

英格蘭足總盃四強抽籤結果出爐

英格蘭足總盃四強抽籤在維拉擊敗普雷斯頓一仗後舉行，結果維拉抽中擊敗富咸的水晶宮；另一條線將會由周六互射十二碼氣走白禮頓的諾定咸森林，大戰般尼茅夫今晚對曼城之間的勝方。

英格蘭足總盃擁有154年歷史，阿士東維拉跟曼城一樣，曾7次高舉獎盃，不過對上一次已經是1957年的事；維拉對上一次入決賽是2015年，當時他們以0：4不敵阿仙奴得亞軍。維拉的準決賽對手水晶宮曾兩度入決賽，1990和2016年均在決賽不敵曼聯。

諾定咸森林先後在1898、1959兩度封王，另一次入決賽是1991年，當時他們以1：2負熱刺。般尼茅夫在126年歷史之中，只曾兩度置身8強，歷來未曾嘗過4強滋味。

英格蘭足總盃八強戰果／賽程：



富咸 0：3 水晶宮

白禮頓 0：0 諾定咸森林（互射十二碼森林贏4：3出線）

普雷斯頓 0：3 阿士東維拉

般尼茅夫 對 曼城



英格蘭足總盃四強賽程：

日期：4月26至27日

地點：溫布萊球場



水晶宮 對 阿士東維拉

諾定咸森林 對 般尼茅夫 或 曼城

