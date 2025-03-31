英足總盃｜曼城反勝般尼茅夫晉級　哥迪奧拿：球隊重拾鬥心與靈魂

英格蘭足總盃8強，曼城以2：1反勝般尼茅夫晉級，連續7季闖入4強。

主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）今場七情上面，在場邊督師時手舞足蹈，賽後他大讚球員表現，慶幸他們在今場比賽重拾鬥心與靈魂。



夏蘭特早段宴客，但換邊後將功補過。（路透社）

曼城早段有十二碼機會，但艾寧夏蘭特（Erling Haaland）主射宴客，到21分鐘被對方先入一球，不過換邊後由夏蘭特及馬穆殊（Omar Marmoush）各入一球反超前，最終以2：1反勝。

哥帥此戰在場邊的「肉緊」表情與肢體語言，在社交媒體上廣為流傳，賽後他解釋曼城今季首次聯賽落敗，正是去年11月對般尼茅夫：「我們聊過很多那場值得輸掉的比賽，那也是我們今季陷入低潮的開端。」

哥迪奧拿今場在場邊七情上面。（X@OfficialFPL）

曼城今季一度陷入低潮，該戰1：2不敵般尼茅夫是聯賽首場敗仗，之後他們再陷各項賽事三連敗，本率隊力爭英超5連霸的哥迪奧拿，因此曾被認為帥位不穩。

哥帥續說道：「那場比賽我們表現根本不符合標準，最低要求是我們要表示出對對手的尊重，然後努力作賽，今天我們做到了。相比之下，11月那場比賽我們簡直像是穿上人字拖來度假。」

哥帥認為，曼城球員在今場反勝重拾失去的鬥心與靈魂。（Getty Images）

一向醉心鑽研戰術的哥迪奧拿，也指球隊今季最大問題不是戰術：「那很重要，但我們今季失去的是鬥心與靈魂。作為主帥，最重要的便是重拾它們。」

英格蘭足總盃八強戰果／賽程：



富咸 0：3 水晶宮

白禮頓 0：0 諾定咸森林（互射十二碼森林贏4：3出線）

普雷斯頓 0：3 阿士東維拉

般尼茅夫 1：2 曼城



英格蘭足總盃四強賽程：

日期：4月26至27日

地點：溫布萊球場



水晶宮 對 阿士東維拉

諾定咸森林 對 曼城

