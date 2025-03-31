網球．邁阿密大師賽｜捷克小將挫祖高域封王　阻偶像達百冠成就

邁阿密網球大師賽決賽，祖高域（Novak Djokovic）以兩盤6：7不敵文斯克（Jakub Mensik），未能達成生涯100冠成就。

只有19歲的捷克小將文斯克，今次是首度在ATP賽事封王，他表示自小已視祖高域為偶像：「我是因為你才開始打網球，作為網球手，沒什麼比在決賽擊敗你更困難了。」



文斯克首奪ATP冠軍。（路透社）

19歲對37歲，是1990年ATP成為男子網球賽事唯一管理機構後，最大年齡差距的1000級別決賽，也是1976年以後任何級別賽事最大年齡差距決賽。

祖高域生涯已累積99項錦標，只要勝出今場決賽便能達成百冠成就。不過面對年輕自己18歲的文斯克，兩人連續兩盤都打至「搶七」，且文斯克兩盤都在「搶七」時以7：4取勝，祖高域未能在邁阿密獲得第100冠。

祖追域力戰兩盤落敗。（路透社）

這位24屆大滿貫得主賽後仍保持風度，先是拒絕為落敗找藉口，更大讚文斯克表現出色：「我從不會為落敗而真心感到高興，但他是少數幾個會令我更寧願落敗的球手。」祖高域表示數年前便已欣賞文斯克，曾邀請對方一同練習：「看到他的進步和發展，感覺很好。」

文斯克獲ATP生涯首冠，賽後難掩激動與喜悅，而且他這次在決賽更是擊敗兒時偶像封王：「老實說我真的不知道該說什麼，感覺很不可思議，這可能是我生命中最重要一天。我是因為你才開始打網球，作為網球手，沒什麼比在決賽擊敗你更困難了。」

文斯克表示祖高域是自己偶像，正是因為他才決定打網球。（Getty Images）

他此前曾分享過與祖高域一同訓練的往事：「2022年澳網決賽後，祖高域知道他是我最大偶像，便邀請我到貝爾格萊德和黑山一同訓練。能得到史上其中一位最出色的球手邀請，還有機會跟他對打，簡直太好。」

當時文斯克表示，從祖高域身上得到的不僅是比賽建議：「我因為他才開始打網球，如果沒有他的話，我不會站在這裏。」

文斯克在2022年獲祖高域邀請一同訓練。（X）

不過今場幫助文斯克站上頒獎台的，還有一位幕後功臣。文斯克指賽前因膝蓋疼痛，已準備好相關文件準備退出比賽，但因球證正在午膳，只好先去接受物理治療，並在物理治療師Alejandro幫助下決定繼續：「因為他我才決定上場，以及站在這裏。」