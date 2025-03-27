網球︱伊雅娜續譜邁阿密童話　菲律賓新星連挫3位大滿貫得主入4強

黃澤林（Coleman Wong）在邁阿密大師賽晉身32強，譜寫香港網球新一頁，他的拿度網球學校校友伊雅娜（Alexandra Eala）更愈戰愈勇，繼早前擊敗兩位大滿貫得主後，8強更技術性擊倒「前一姐」、目前世界排名第二的施安迪（Iga Świątek）。



伊雅拿不足兩年前才在拿度網球學校從偶像施安迪手上接過畢業證書，如今同場作賽毫不怯場，打出生涯成名作延續邁阿密童話，這位19歲網壇新星形容感覺「超現實」。



2023年6月伊雅娜在「校長」拿度和偶像施安迪手上接過畢業證書。（X@Rafa Nadal Academy by Movistar）

持外卡參賽晉四強譜邁阿密童話

伊雅娜早在13歲那年已離鄉別井，從家鄉菲律賓遠赴西班牙，到位於馬略卡的拿度網球學校精進球技，校內設有一間供10至18歲學童就讀的國際學校，讓年輕球手同時兼顧網球和學業，伊雅娜兩年前畢業，主持畢業禮的不止「校長」拿度，泥地王同時找來非常崇拜他的後輩施安迪，向伊雅娜在內的學員頒發畢業證書。

施安迪年紀輕輕已5奪大滿貫，正是伊雅娜的其中一位偶像。伊雅娜目前世界排名140，獲發外卡才能參加邁阿密大師賽這項WTA超級1000級別的大賽。她在賽事愈戰愈勇，先在次圈擊敗前法國網球公開賽冠軍奧絲達賓高（Jelena Ostapenko），成為自1975年WTA首度公布排名以來，菲律賓史上第一位擊敗世界前30位球手的女將。

伊雅娜續譜邁阿密童話，連挫3位大滿貫得主入4強。（路透社）

技術擊倒3位大滿貫得主

不料這只是個開始，32強面對世界排名第5、還有主場之利的應屆澳網冠軍姬絲（Madison Keys）一戰，6度打破對方發球局，以6：4、 6：2強勢勝出，並受惠16強對手巴杜莎因傷退賽晉身八強，對手是實力更強的「前一姐」施安迪。

身高1.75米的伊雅娜面對偶像並無懼色，繼續以強力的擊球搶分，施安迪首盤犯下19次無壓力失誤輸2：6，第二盤領先4：2之下，被伊雅娜後上反勝7：5，菲律賓小將全場8次打破施安迪發球局，再次贏得漂亮一仗。

伊雅娜對擊敗施安迪感到難以置信。（路透社）

擊敗偶像施安迪：「我會永遠記住這一戰」

賽後伊雅娜仍未回氣，便氣喘吁吁地受訪，表示感到難以置信，「我開心極了，完全未敢相信是現實，我會永遠記住這一戰。」大會主持拿着上文那張未夠兩年前她與施安迪在拿度網球學校的合照，她一臉震驚地回應：「感覺非常超現實，我覺得自己仍完全是相入面那個人，同時情況確已改變。能夠跟如此出色的球手作賽，我很開心也很感恩。」

她分享擊敗施安迪的心得，「教練告訴我要跑動，每球也要力追，把握每個機會，因為5屆大滿貫得主是不會輕易讓你獲勝的。 」她在今次賽事之前，從未擊敗過世界排名前40位的球手，也未曾跟前20位球手對戰，今個星期卻已連挫奧斯達賓高、姬絲和施安迪3位大滿貫得主兼前列球手，不斷改寫菲律賓網球歷史新一頁。

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從小受成功商人家長感染 助她保持冷靜

對於今次賽事連續面對強敵毫不怯場的冷靜表現，伊雅娜歸功於家庭教育，「我在WTA巡迴賽經驗不多，這是肯定的。不過我在情感區隔（compartmentalizing）、作為職業球手方面都有經驗。在球場上或需要展現專業精神時，我會毫不猶豫地展現這一面。

她在比賽關鍵時刻做到逐分追逐，而未見緊張，「這些不是我在網球學校學到，而是我展開球員生涯至今所累積的經歷，以及家人給予我的指引，部分來自我的家庭價值觀。他們是商界成功人士，在他們的範疇都很成功，我一直仰慕他們。」

伊雅娜的爸爸Michael也在場見證女兒生涯至今最重要一戰。（Getty Images）

伊雅娜的媽媽Rizza Maniego-Eala昔日曾在東南亞運動會100米背泳獲得銅牌，之後在菲律賓其中一間最大型電訊公司Globe Telecom Inc出任財務總監，哥哥Miko同樣熱愛網球，之前同樣在拿度網球學校讀書和受訓。她的叔父Noli Eala更先後曾擔任菲律賓籃球協會會長及菲律賓體育總會主席。

邁阿密童話尚未完結，伊雅娜周五早上（28日）會在準決賽面對另一美國主場球手、世界排名第4的皮古娜（Jessica Pegula）。無論結果如何，她在下周的世界排名已篤定首度升上世界前100位。「我腦海真是一片空白，仍未處理到我做了什麼。」她感言，「說到底，我仍是個跟2星期前一模一樣的球員。」