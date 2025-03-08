英超熱話｜般奴費南迪斯是否曼聯救世主？堅尼胡禮激辯啟發深思

曼聯今季戰績不濟，擔任隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）不時受外界批評，也是紅魔球迷頻頻討論的對象。



上月22日對愛華頓一役，他在曼聯落後兩球、眼看要再吞敗仗下帶領球隊末段收復失地，完場前以2：2逼和對手，阿仙奴名宿伊恩朗禮（Ian Wright）賽後稱讚多次拯救紅魔的般奴是「曼聯救世主」，但前曼聯隊長堅尼（Roy Keane）不同意：「拯救？曼聯現在排第15！」二人為般奴到底是曼聯魔鬼定天使激烈爭辯，引發球迷熱議。



般奴費南迪斯是否曼聯「救世主」？（路透社）

球迷投票：般奴是曼聯救世主定掃帚星？

兩大名宿爭論般奴是否曼聯「救世主」

今季曼聯由坦赫格到新帥阿莫林（Ruben Amorim），戰績皆一沉不起，目前排在英超聯賽榜第14位。逼和愛華頓一仗後，曼聯球迷會高唱般奴的名字，令堅尼難以理解，他在Podcast節目《The Overlap》中抱怨：「逼和愛華頓卻表現得像贏盃賽冠軍，我覺得他們並非真正曼聯球迷。」

伊恩胡禮認為般奴並非曼聯球迷應該抱怨的對象，堅尼即皺眉回應，即指對方為般奴辯護的說辭是垃圾。不過伊恩胡禮堅持己見：「是誰帶領球隊逼和？你不能怪責般奴，他是能用表現拯救曼聯的人。」

堅尼以諷刺口吻回應：「他正拯救我們，而我們排聯賽第15，謝天謝地。」伊恩胡禮反問：「若沒有他的話，曼聯會排第幾？」

堅尼（左）與伊恩胡禮（右）圍繞般奴費南迪斯的爭論，引起不少球迷熱議。（Getty Images）

般奴在曼聯陣中是天使還是魔鬼？

兩位名宿的爭論隨即引發網民熱議。般奴自從在2023年夏天取代哈利馬古尼的隊長之位後，遲遲未能率領曼聯踢出具說服力成績，身為前隊長的堅尼，已經多次公開批評般奴缺乏領導才能。

外界對般奴費南迪斯的評價兩極，欣賞般奴的人會認為他傳球獨到，也有一定入球能力，加盟曼聯以來每季助攻都排隊內第一，除來投首季因在冬天加盟時間較短，之後每季入球均排隊內前兩名。

經常發脾氣責怪隊友，是般奴費南迪斯常被指責一點。（路透社）

批評般奴的球迷，不滿他經常責怪隊友、亂傳直線、不懂擺脫和過人，又情緒容易失控不時領紅連累球隊。

他是今季曼聯直接參與最多聯賽入球的球員，6個入球與7次助攻都是隊內最多（入球與阿密特迪亞路並列第一），如今阿密特迪亞路（Amad Diallo）因傷提前收咧，正如伊恩胡禮所言：「若沒有般奴，曼聯會排第幾？」