般奴費南迪斯是天使還是魔鬼？理性分析曼聯隊長表現｜英超熱話

曼聯前隊長堅尼（Roy Keane）及阿仙奴名宿伊恩胡禮（Ian Wright），早前在Podcast節目《The Overlap》就般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）是否曼聯「救世主」，展開一場無比激烈的爭辯。



身為紅魔隊長的般奴費南迪斯，對曼聯而言到底是魔鬼還是天使？以下我們嘗試以理應分析。



般奴費南迪斯對曼聯而言究竟是天使還是魔鬼？（路透社）

天使——創造機會能力英超頂級

般奴最突出能力無疑是傳球和創造機會的能力。英國天空體育統計，自2020年2月1日首次為曼聯上陣至今，他同期創造機會次數冠絕全英超，一共達到506次，比以傳球獨到見稱的曼城天將奇雲迪布尼（416次）及利物浦右閘阿歷山大阿諾特（373次）均多出不少。

他加盟曼聯後每季，都是隊內聯賽助攻最多一員，入球也有3季為隊內最多。他目前直接參與（入球及助攻）紅魔108個入球，同期排英超第3，比他更多的只有利物浦射手沙拿（175球）和熱刺隊長孫興慜（123球）兩人。由此可見，般奴創造機會能力屬英超頂級。

般奴費南迪斯每季英超數據：

入球

2019/20* 8（隊內第4）

2020/21 18（隊內第1）

2021/22 10（隊內第2）

2022/23 8（隊內第2）

2023/24 10（與凱倫並列隊內第1）

2024/25** 6（與阿密特迪亞路並列隊內第1）



助攻

2019/20* 7

2020/21 12

2021/22 6

2022/23 8（與基斯甸艾歷臣並列隊內第1）

2023/24 8

2024/25** 7



*冬季加盟

**球季未結束



般奴創造機會次數比迪布尼更多。（Getty Images）

魔鬼——經常失控球權

球迷對般奴的不滿聲音，原因之一是覺得他經常亂傳直線，高風險的做法卻不一定帶來高回報。StatMuse數據顯示，般奴除初加盟的半季外，至今每季失去控球權的次數都排英超前4，2023/24球季更以685次冠絕英超聯賽。

般奴費南迪斯每季失去控球權次數

2019/20* 前25名之外 第1：阿歷山大阿諾特（1035次）

2020/21 719次、英超第3 第1：阿歷山大阿諾特（855次）

2021/22 651次、英超第4 第1：阿歷山大阿諾特（795次）

2022/23 637次、英超第3 第1：捷比亞（840次）

2023/24 685次、英超最多 第2：艾菲達奧堤（649次）

2024/25** 484次、英超第2 第1：阿歷山大阿諾特（491次）



*冬季加盟

**球季未結束



護球能力不足是般奴缺點之一。（路透社）

護球能力不足背後

有趣的是，般奴在英超傳球成功率73.6%，對比同期的奇雲迪布尼為74.6%，兩者相差其實不遠。然而迪布尼控球權數據相當亮麗，這6季之中，僅2019/20球季失去控球權次數排英超前10，其餘大部分球季更是前25不入。

般奴在傳球數據不錯，失去控球次數卻高企，兩項數據為何出現矛盾？容易失去控球權，一方面反映般奴作為曼聯組織核心，護球能力確有不足之處，更重要的是球隊的配置——迪布尼作為曼城進攻核心，身後總有一至兩名防守中場隊友掩護；阿歷山大阿諾特每季斷纜次數均在般奴之上，利物浦的成績未受影響，因為主帥會安排中場和中堅隊友幫手「包抄」。

人無完人，球員其實也是一樣，般奴是一位出色球員，能為球隊創造不少破門機會，但缺點也同樣明顯。或許他一個人未能帶領曼聯重拾輝煌，可是如今紅魔戰績一落千丈，說到罪人恐怕很難數到般奴頭上。

般奴費南迪斯加盟後曼聯英超戰績

2019/20* 第3

2020/21 第2

2021/22 第6

2022/23 第3

2023/24 第8

2024/25** 第14



*冬季加盟

**球季未結束



數據以外，般奴的領導能力也是備受爭議一點。（路透社）

坦赫格：他是球員榜樣

比起比賽上的演出，般奴另一常為人詬病的還有領導能力，特別是他擔任曼聯隊長之後。2023年7月，曼聯時任主帥坦赫格將原屬哈利馬古尼的隊長臂章，交到般奴費南迪斯手中。決定引來不少爭議，至今仍不時有人爭論他能否勝任置，批評聲音最響的正是前隊長堅尼。

坦赫格決定換隊長時，解釋球隊需要一位領導者：「般奴是其他球員的榜樣和鏡子，他總是想成為一名更好的足球員，非常努力地發揮自己的最佳表現。」

去年11月新帥阿莫林上任，至近期問到近期堅尼對般奴的批評，阿莫林堅定地為同胞辯護：「他對球會很重要。我知道身為隊長，他常攤手批評隊友，那是因為他想贏。我認為我的看法比堅尼更重要，因為我是球隊主帥。我認為他做得非常好。」

坦赫格在2023年夏天委任般奴為曼聯隊長。（Getty Images）

「讓他擔任隊長很危險」

兩位直接與般奴有關係的曼聯主帥都力撐該葡萄牙中場，不過前英超領隊柏祖（Alan Pardew）有不同看法：「讓他這樣的技術型球員做隊長很危險，因為他們有時會不在狀況，即使是巔峰的艾歷臣、柏天尼有時也會如此。我認為隊長臂章對他來說是一種負擔。當球隊控球權不多時，他便會被忽視，那他如何帶領球隊？」

般奴向隊友攤手抱怨的畫面，相信球迷已見過不少。（路透社）

利物浦舊將麥卡迪亞（Jason McAteer）認為般奴非常有天賦，但嫌他性格不夠成熟：「曼聯現在正處於混亂之中，需要隊長在這種情況下展現領導能力。他太任性了，他應該樹立榜樣。」

曾效力阿仙奴的法國名宿比堤（Emmanuel Petit），批評得更為直接：「他是一名糟糕的隊長，對熱刺（去年9月29日輸0：3）時簡直『隱形』，不是曼聯在場上所需要的領袖。」該仗般奴完半場前領紅被逐，曼聯十人應戰下最終主場輸0：3。比堤直指般奴他被逐前就已經有點沮喪和開始向隊友抱怨：「（這種時候）應向隊友展示領導力和冷靜，特別是這種大戰。」