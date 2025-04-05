球迷公投｜足壇四大教練類型　誰是你心目中最理想「伯樂」？

郭嘉諾近期因《足球女將》人氣急升，他外冷內熱的執教風格俘虜不少觀眾，更有人指看完15集節目後，最喜歡的不是24位美女而是郭Sir。

不同人對教練有不同看法，有人喜歡被嚴格指導，有人喜歡一同進步，也有人喜歡自由發揮，閣下心目中的理想教練又是什麼類型？



熱血澎湃——高普

郭嘉諾因為執教風格充滿激情，因而有「香港高普」之稱。高普本人的熱血比郭Sir有過之而無不及，他執教利物浦時，便曾因為慶祝時太興奮而拉傷大腿。高普賽後與球迷一同揮拳慶祝，也是專屬於這位德國教頭的標誌性畫面。

高普曾率利物浦首奪英超及再次在歐聯封王，執教多蒙特時，也帶領他們兩奪德甲冠軍，以及闖入過歐聯決賽。

高普執教風格以熱血與激情著稱。（Getty Images）

熱血之外，他也跟球員關係親近，即使已經離開利物浦數個月，他仍會留意曾執教的球員。

居迪斯鍾斯（Curtis Jones）在去年12月表示，球隊主場擊敗李斯特城後，收到高普發來的訊息：「『恭喜你為球會上陣100場，從現在開始目標便是500場了。』當時我感覺是『他在說什麼？』可當我查完數據後，便為此感到自豪。」

居迪斯鍾斯為高普離隊後仍關注自己感到驚訝。（Getty Images）

前利物浦隊長佐敦軒達臣及副隊長占士米拿，也不止一次公開稱讚過高普執教風格，軒達臣表示當高普在去年宣布因耗盡精力而離任時，他不像其他人般感到意外：「他在這裏很長時間了，並一直為紅軍帶來熱情，長時間這麼做一定會讓你筋疲力盡。」

高普時常與球員及球迷打成一片。（Getty Images）

紀律嚴明——費格遜

費格遜曾是曼聯傳奇教頭，他治下的紅魔鬼奪冠無數，包括13次英超冠軍及2次歐聯，費sir入選英超名人堂，與雲格成為教練名人堂的首兩名成員時，也被英超官網形容為「英格蘭足球史上最成功的領隊」。

費格遜是曼聯傳奇領隊，以執教嚴厲著稱。（Getty Images）

他一直被視為管理學的象徵人物之一，執教風格以嚴厲見稱，常有球員表示費格遜只要對球員稍有不滿，便會大發雷霆，氣勢恐怖得像為球員吹頭一樣，因此被稱為「吹風機」（hairdryer treatment）。

費格遜責備球員時粗口橫飛，會說出「我阿婆都比你跑得更快」這樣的語句，還會將雜物亂扔，最著名事蹟莫過於他與碧咸的「飛boot」事件。2003年足總盃不敵阿仙奴賽後，費Sir在更衣室內踢或掟（從未有人能證實他是用腳還是用手）釘鞋並命中碧咸，令他眼角受傷，完季後碧咸便離開曼聯加盟皇家馬德里。

碧咸一向與費格遜情同父子，經歷「飛boot」事件也未有令二人反目。（Getty Images）

儘管如此，碧咸之後仍多次稱讚費格遜：「他是我在曼聯的教練，也像是我的父親。他知道什麼時候該擁抱你，知道哪些球員要用更強硬態度對待，哪些球員不用說太多。」他表示費sir的這一特質，令其他球員都希望為費格遜效力，「人們總是談論我與他之間劍拔弩張的時刻，但其實沒有多少」。

費爵爺生涯帶出過不少著名球星，朗尼便是其中一個典型例子，他出道初期曾身陷召妓等各種醜聞，看似要重蹈天才中場加斯居斯覆轍，幸在紀律嚴明的費格遜帶領下返回正軌，成為曼聯及國家隊隊史第一射手；相比之下加斯居尼則因長年酗酒而浪費大好天賦。

朗尼球員生涯合作得最多的領隊，肯定是費格遜。（Getty Images）

睿智爺爺——雲格

雲格執教阿仙奴逾20年間，培養過亨利、柏金、法比加斯等不少世界級球星，曾率兵工廠贏過3次英超，包括跨季49場不敗的英超紀錄。不同於費格遜的高壓管治，「雲爺爺」執教最大特色是「自由」。

雲格曾率領阿仙奴創下跨季49場不敗壯舉。（Getty Images）

雖然會限制球員飲食，法比加斯曾表示比賽時，雲格給予自己很大自由度：「對年輕球員來說自信很重要，那讓我相信自己，還第一次體會到『來吧，向我展示你的能力』這種感覺。」他提到即使表現不佳，雲格也不會給予太多壓力，而是讓他繼續與一眾頂級球員合作。

這位西班牙天才中場在阿仙奴效力八年後，離隊加盟巴塞隆拿，與另一名帥哥迪奧拿合作。被問到兩位主帥不同之處時，他回答：「在哥迪奧拿麾下，我學到很多戰術和陣地戰的知識。相比之下，我在阿仙奴能更自由地做我想做的事。」

雲格會盡量讓麾下球員自由發揮。（Getty Images）

雲格也在近日公開表示，不喜歡用太多條條框框來限制球員發揮，因此對於有很多個人想法的球員來說，或許雲格會是他們心目中的理想教頭。不過「雲爺爺」也不是完全無為而治，當你年紀漸長又表現下滑時，他也會決絕地將你放走，特別是經濟上有需要時，即使是隊長也無法例外。

雲格最近批評現代足球發展下，對年輕球員過多限制。（Getty Images）

完美主義——哥迪奧拿

哥迪奧拿是有名的戰術狂人，教練生涯奪冠無數，以傳控風格獨力引領足壇潮流，被認為是史上最成功主帥之一。

哥迪奧拿向來力求完美。（路透社）

他以力求完美著稱，即使是99分也不滿意，2018/19球季足總盃決賽，曼城以6：0大勝屈福特奪冠，但賽後的頒獎禮上，竟還看到哥帥七情上面地責備該戰梅開二度的史達寧。

與雲格不同，哥迪奧拿會要求球員在場上嚴格循指令作賽，亨利便表示當年在巴塞效力時，曾擅自離開位置，但即使入球仍被哥帥憤而換走。

不過如法比加斯所言，在哥迪奧拿麾下會學到很多知識與技術，而且這種完美主義，令不少跟隨哥帥的球員實力突飛猛進。近年最有代表性的莫過於史東斯，他原來算是一名水準不錯的中堅，但經哥帥調教下，竟成為頂級中場助曼城勇奪三冠王。

史東斯是哥帥改造球員的成功例子之一。（Getty Images）

洛迪轉會曼城前在馬德里體育會雖然表現不俗，但有誰猜到他數年後會成為金球獎得主？；簡斯路（Joao Cancelo）曾在哥帥帶領下大熱大勇，一度被讚為「世一左閘」，離隊後已逐漸泯然眾人。如果能忍受哥帥的「煩僧式」教導，跟隨這位西班牙名帥對個人成長絕對有不少幫助。

簡斯路離開曼城後，表現大不如前。（Getty Images）

總結

文章所限，除上述四位外還有摩連奴、安察洛堤、施蒙尼等名帥未能一一詳述，每個人對教練的理想與要求可能都不一樣，有人喜歡鞭策，有人喜歡激勵，有人喜歡自由，但相信大家都希望能遇到生命中的伯樂。

希望請在看這篇文章的你，也能繼續在努力之中等待他的出現，或正竭力以表現報答知遇之恩。