摩連奴再惹禍　手口並用攻擊對方主帥　費倫巴治土耳其盃負宿敵

名帥摩連奴（Jose Mourinho）早前辱罵加拉塔沙雷職球員為「猴子」後，周三（2日）深夜在土耳其盃再鬥宿敵，「摩佬」再度惹爭議，今次手口並用，出手攻擊加拉塔沙雷的主帥奧簡布魯克（Okan Buruk）。



摩連奴闖球證更衣室鬧人 又稱對方職球員為猴子 被罰停賽4場

執教老牌球會費倫巴治的摩連奴，改往土耳其發展後繼續其「狂人」本色，早前聯賽對宿敵加拉塔沙雷時，侮辱土耳其球證，並辱罵加拉塔沙雷職球員是「猴子」，結果被罰停賽4場及罰款約160萬土耳其里拉，折合約34萬港元。

相隔一個多月後，費倫巴治與加拉塔沙雷再度在土耳其盃8強碰頭，戰至末段雙方各有一人被逐，費倫巴治最終以1：2落敗止步。

加拉塔沙雷以2：1擊敗費倫巴治。（路透社）

土耳其宿敵之戰難免有火藥味，摩連奴突然走近布魯克，在後方出手掐對方鼻子，布魯克按住鼻子倒地，隨即引起現場一陣騷動，費倫巴治職球員立即推開摩連奴，其後更有警察進場維持秩序。

摩連奴從後出手攻擊對方主帥。（X截圖）

「他（摩連奴）從後掐我的鼻子，只是輕微刮損，顯然這不是優雅的手法。」布魯克賽後談及被攻擊事件，他坦言不希望再放大此事，「我和摩連奴之間沒有問題，我不會再誇大這次事件，但這確實不是太好的做法，希望教練們在激動的情緒下都保持檢點。」

布魯克被摩連奴攻擊後倒地。（Getty Images）

加拉塔沙雷副主席Metin Ozturk指摩連奴在言語上及動作上攻擊布魯克，他直斥：「世界上有什麼地方容許他這樣做？他為何覺得土耳其容得下他的行為？」並認為費倫巴治需要先處罰摩帥。

摩連奴出手後引起在場一陣騷動。（路透社）