球迷公投｜足球女將令網民恨跟郭嘉諾踢波　誰是你的理想型教練？

ViuTV育成系真人騷節目《足球女將》成為城中熱話，吸引觀眾引起話題的不僅是24位女將，還有頻繁在節目中激勵球員的熱血教練郭嘉諾。有網民表示，看完15集節目後最喜歡的不是24位女學員任何一人，而是郭sir，甚至有男士聲言非常羨慕一眾女將能在郭嘉諾麾下學習足球。

相信大家學習運動時都曾遇上不同類型的教練，「香港高普」郭嘉諾的鐵漢柔情獲得不少人欣賞，你心中的理想型教練又是哪一種？



「香港高普」郭嘉諾俘虜全港觀眾

郭嘉諾素有「香港高普」、「風車sir」等不同花名，麾下球員甚至稱他為「球場上的演說家」，他在《足球女將》節目中教導及激勵一眾女將，幕幕激動人心，俘虜不少觀眾。

面對基礎參差不一的女學員，郭嘉諾表示「Everyone can play football」；鼓勵沒有運動經驗的Kathy仔（王頌茵）繼續努力時則稱「無天份，都唔好輸其他嘢」。在體能測試「K.K. Test」中為激勵Chloe（蘇皓兒），親自落場陪她跑完最後一段，畫面教人動容。

郭嘉諾在節目中陪Chloe（蘇皓兒）跑完最後一段體能訓練的畫面，相信打動不少觀眾。（《足球女將》截圖）

本身已是香港著名教練的郭sir，因節目而再次備受注目，並成為網民熱議對象：「我覺得郭sir最好嗰句係『準時同每堂都有出席，值得有一個正選位置』，作為球員係好重要嘅獎勵」、「初初都係睇囡囡努力學踢波，後尾係期待聽你嘅金句」、「郭Sir嘅外冷內熱都圈左好多粉絲」、「睇完15集，24個靚女，我最終竟然最喜歡郭sir你……利申非gay」。

摩連奴當年在熱刺勸說迪利阿里的片段，至少仍時常被球迷提起。（影片截圖）

何謂一個好教練？

對於運動員而言，教練是循循善誘、帶領他們走上正確成長道路的人，因此香港球迷經常會將一些對待年輕球員有如「老竇教仔」的教練冠上「Daddy」之名，例如高普、干地、摩連奴等。

好的教練能在賽場內外都給予球員正確建議，即使因年齡漸長表現走下坡，仍然不離不棄，甚至助你帶來突破。荷蘭名宿洛賓（Arjen Robben）退役時表示，曾在拜仁慕尼黑共事的哥迪奧拿，是他合作過最出色的教練：「當哥迪奧拿來到的時候，我已經30歲了。在這個年紀，目標就是維持水準，不要那麼快下滑，但在哥帥麾下，我竟然還可以進步。我突然可以勝任不同位置，有的是我從來沒有想過踢到的。他是最好的。」

洛賓大讚哥迪奧拿是他合作過最好的教練。（Getty Images）

朗尼與加斯居尼一體兩面

意大利名宿馬特拉斯（Marco Materazzi）退役多年後被問到，當年在國際米蘭與摩連奴關係如何，他形容為：「盾牌、朋友、父親和兄長」：「摩連奴很特別，他知道我們所有孩子和妻子的名字，此前從未有人為我做到這一點。」

摩連奴當年在熱刺勸說迪利阿里的片段，至少仍時常被球迷提起。可惜阿里沒有聽從摩連奴教誨，加上場外其他種種問題，生涯急速走下坡。另一例子是英格蘭及曼聯名將朗尼，出道初期受到召妓和各種醜聞困擾，看似快要重蹈一代天才中場加斯居尼的舊路，幸而在紀律嚴明的費格遜領隊麾下返回正軌，寫下燦爛球員生涯，對比之下拒絕費Sir招手棄曼聯轉投熱刺的加斯居尼，白白浪費大好天賦，生涯高開低走，長年酗酒下屢次處於死亡邊緣。

當然世事無如果，加斯居尼當日就算加盟曼聯，也不一定能飛得更高，然而每當念及朗尼的成功，球迷難免感慨加斯居尼如能跟隨費sir，人生或可改寫。

馬特拉斯（右）與摩連奴（左）之間的情誼不僅是教練與球員那麼簡單。（Getty Images）

一個好教練足以影響一生，其實遇上差的教練，後果同樣深遠——韓國短道速滑運動員、冬奧金牌得主沈錫希2018年表示，少年時代遭前教練趙載範性侵犯長達3年多，加上言語及肢體暴力，使這位「天才少女」身心靈受創，自此患上創傷後壓力症（PTSD）和抑鬱症。

如果以前有一位郭嘉諾這樣的教頭帶領，筆者或許會為足球付出更多。（《足球女將》截圖）

《01體育》小編後記：

筆者從小便是足球愛好者，但即使中、小學都是校隊成員，也一直未能接受系統式足球訓練，跟教練關係也十分疏離。對我而言，當時的校隊訓練和比賽，只不過穿上校隊波衫去踢波而已。

直到大學臨畢業前，終於在校隊遇到一位專業教練，第一次訓練便被他指出很多不足，當中大部分是我接觸足球十多年來都沒意識過的問題。即使後來沒有被這位教練重用，但光是在他麾下接受訓練數月便已獲益良多（他還會對各隊員提供飲食建議）。

相信很多人心中都希望能遇到一位理想的教頭，或許是像費格遜一樣的嚴父，處處對你管教，又或許想要一位像哥迪奧拿的教頭，事事力求完美地帶領你成長，還有如高普或郭嘉諾那樣親切友善得來而要求高的教練陪伴成長。

不知道你又想要一位怎樣的教練帶領？