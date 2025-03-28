《足球女將》郭嘉諾與成員狂爆金句　喚醒香港人運動魂︱球迷公投

ViuTV育成系真人騷節目《足球女將》近期成為城中熱話，原因不僅是24位女將的美貌，而是她們通過足球訓練及出外比賽，從一次又一次挫折中成長的經歷，感染不少觀眾。



不少成員在過程中流下悔恨淚水，然後鼓起勇氣咬緊牙關繼續努力訓練求進步，過程中教練郭嘉諾鼓勵她們的場面亦令人動容，郭Sir與一眾成員為觀眾留下不少發人深省的金句。今晚（28日）節目便會播出最後一集，哪一位成員或教練為你帶來最大啟發？



多位女生組成的「螢花女足」，感動不少觀眾。（Instagram）

感人與熱血場面俘虜觀眾

《足球女將》開播不久即成為城中話題，24位參加節目的女生各有不同身份：有演員和模特兒，有一般上班族，也有不同運動的選手和教練，如前單車港隊代表馬詠茹、籃球名將倪碧賢、前劍擊港隊代表文毅施。

各人運動底子不同，水準參差，而且幾乎全部人都未接觸過足球運動，踢來雞手鴨腳，但通過連月艱苦訓練，各人進步明顯，從最初看起來只是一群「柴娃娃」的女生，逐步為觀眾呈現令人眼前一亮的表現。

要執教一群基本功不佳的女生，教練郭嘉諾不認為是問題。（節目截圖）

郭嘉諾：「Everyone can play football」

節目初期，一眾不諳足球的女生因為缺乏基本技術與意識，在球場上十分迷惘。不懂得控球、遇到皮球時會下意識用手去擋、不知道該如何走位等等，成員之一郭思（Suey）還哭着說不知道自己是否適合這個節目。

曾執教香港U23及多支港超球隊的郭嘉諾，現為澳門隊主教練。他在節目中沒有責怪過球員技術不佳，而是一直強調付出、鬥志和毅力，也希望她們明白本身有沒有足球或是運動經驗也好，都可全心付出享受這項運動，郭Sir向來是位球場上的演說家，今次節目亦不停爆出金句如「Everyone can play football」、「無天份，都唔好輸其他嘢」，成為不少人追看節目的原因。

Chloe So最初被其他成員及助教形容是「體能0分」。（節目截圖）

Chloe So：「我想觀眾知道蘇皓兒好認真去做任何一件事」

蘇皓兒（Chloe So）最初被指是「0體能」球員，但她未有因此氣餒，認真健身加操下進步明顯，首次做體能耐力測試YoYo-Test時很快被淘汰，數個月後再做郭Sir設計下的升級版「K.K Test」，Chloe So竟成為僅有能完成全部測試的3人之一，令其他成員大感意外，郭嘉諾也表示她是其他人的榜樣，她揚言：「我想觀眾知道蘇皓兒好認真去做任何一件事」，相信令不少人對她另眼相看。

Kathy仔可能是所有成員身體條件最差一個，但也是最有挑戰精神的一個。（節目截圖）

Kathy仔：「人一世物一世，我想挑戰下自己」

Kathy仔（王頌茵）是眾多成員中基礎能力較差一個，她身材矯小瘦弱，完全沒有運動經驗，卻大膽地參加《足球女將》。被問到原因時，Kathy仔的回答非常精警：「因為人一世物一世，我想借呢個機會挑戰下自己。」

Moriah成為球隊正選門將，邊流淚邊比賽的場面令人印象深刻。（節目截圖）

Moriah：「我想搵一樣嘢去搵返自己」

曾是劍擊港隊的Moriah（文毅施），當年在生涯高峰退役，現已轉行任物理治療師。她解釋當時遇上世紀疫情，知道再打比賽亦難以取勝，怕輸下選擇退役，因此今次參加節目，是希望重新燃起自己心中那團火，「我想搵一樣嘢去搵返自己」。

擔任節目顧問的強尼。（節目截圖）

強尼：「成世人第一次見人一路踢波一路喊」

球隊首次友誼賽面對車路士足球學校女子隊U15，最終《足球女將》隊慘敗0：13，門將Moriah及其他球員在「震撼教育」下邊比賽邊落淚，到場觀戰的顧問強尼直言：「成世人第一次見人一路踢波一路喊」，同時亦感欣慰：「至少覺得你哋係對自己有要求嘅人，呢樣嘢好緊要。」

郭嘉諾氣憤地責備球員的畫面及說話，也是吸引不少觀眾之處。（節目截圖）

郭嘉諾：「你而家唔頂，三個月後你都唔會頂呢個波」

一眾女生最初一直不敢頂頭槌，包括身材高挑的中堅Nikita，讓郭嘉諾大為生氣，直呼：「你而家唔頂，三個月後你都唔會頂呢個波」，表示她們需突破心理關口。

節目第6集通過投票決定球隊名稱。

Kathy仔：「我哋每一朵都係會贏嘅花」

第6集成員投票決定隊名時，Kathy仔提出叫「螢花」：「螢係贏嘅諧音，我哋每一朵都係會贏嘅花。」這名字之後以大比數勝出，一直受傷且缺乏表現的Kathy，還留下另一金句：「終於對球隊有幫助。」

被郭嘉諾點名責備，Rose Ma沮喪之外也希望能再次證明自己。（節目截圖）

Rose Ma：「我想俾人見到我係打唔爛嘅花樽」

隊內訓練賽時，郭嘉諾不滿Rose Ma（馬俊怡）未有全力付出而出言責備，賽後Rose Ma沮喪落淚，解釋當時不知所措，並表示會繼續努力爭取表現，「我想俾人見到我係打唔爛嘅花樽」。她解釋這句話的意思，是自己並非徒有外表。

《01體育》小編後記：

《足球女將》節目播出後，不止成為城中熱話，也罕有地完全征服對綜藝節目口味南轅北轍的《01體育》編輯室，同事每天碰面或多或少都會談及，也是破天荒以這個真人騷節目為今期「投迷公投」主角的原因。節目之所以如此吸引，並非出於「一班靚女學踢波」的獵奇式前設，而是看到她們每天在工作和踢波之間的掙扎，一方面帶出觀眾自身日常的情感投射，同時欣賞她們勇於突破舒適圈，面對種種挫折和困難選擇堅持下去拒絕放棄的態度。

每個人成長必經不同階段，完成學業開始踏足社會，甚至組織家庭，運動漸漸由生活必需品變成奢侈品。多謝《足球女將》，讓大家重新感受團隊運動的初心——一班人一起揮灑汗水，力求進步，向同一目標邁進，團結、友誼、永不放棄。

《足球女將》成員受訓半年，剪輯成15集的節目，集集都有大量金句，未能盡錄。女將和教練付出的努力和汗水（還有淚水，嗚嗚）路人皆見，哪一位成員最能夠打動你？在上面投票之餘，歡迎讀者留言分享原因，觀眾圍爐瞬間有共鳴。