《足球女將》給我們的四堂成長課　嚴選最振奮人心成員｜球迷公投

撰文：威廉神
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ViuTV育成系真人騷節目《足球女將》15集已播放完畢，一眾成員的汗與淚，感動不少觀眾，包括《01體育》編輯部。
螢花女將的經歷振奮人心，她們說的不只是關於足球的故事，更是關於成長、關於人生的故事。以下四個章節，大家可有啟發與共鳴？

Chloe So——堅毅煉就鐵人體能

Chloe So從最開始的零體能，到後來成為教練的中場不二之選。（節目截圖）

100%出席率大概是Chloe So（蘇皓兒）在《足球女將》中的招牌，她沒有令招牌淪為空洞的數字，由第一集每三分鐘便要喝一次水、在「YoYo-Test」被極速淘汰，到第七集於體能耐力測試「K.K. Test」中，成為完成測試的最後三人之一，並擔任教練郭嘉諾麾下的正選中場，她用汗水告訴我們，成功沒有捷徑，堅毅是不二法門。

Chloe So外貌甜美可人，骨子裏卻有一種不服輸的倔強。（Instagram）

第七集是螢花在阿萍與Kylie被篩走後的第一次訓練，郭sir表示每次淘汰後都會安排體能測試，讓球員知道必須付出方可留低。他把原定的「YoYo-Test」變奏為20米來回跑的「K.K. Test」，經歷來回地獄又折返人間的105轉，Chloe竟與Ice和Kiki成為最後留低的三人。

「只要你肯起步我就計」，郭sir鼓勵Chloe。跑到第105轉，他更在Chloe身旁一邊跑、一邊說「衝埋、衝埋、衝埋」，第一集那個每隔幾分鐘便喊着要休息飲水的「零體能」女將，終於令所有人改觀。

Chloe So在節目中的轉變令人刮目相看。（節目截圖）

「我想觀眾知道，蘇皓兒好認真去做任何一件事。」Chloe回顧「K.K. Test」時這樣說。的確，從節目製作角度來說，本就擔任幕前的Chloe可說是主角的不二之選，然而她沒有因此「擺大牌」，每次訓練準時出席，即使是早上7點課節也不曾遲到，有時甚至比郭sir還要早半小時，「Chloe對我係一個好大嘅鼓舞，經過多次訓練，你可以見到佢體能一路一路上緊，佢係大家嘅role model嚟。即係如果Chloe得，大家都可以」，Chloe的堅毅意志打動了郭sir，還有看着螢幕的每一名觀眾，她成為螢花陣中的正選中場，絕對實至名歸。

NB——打開心扉改變自己

本身有足球底子的NB（倪碧賢）是「螢花球王」。當技術總監丘建威與郭sir選人作隊內對戰時，前者第一個便點名NB作為中場主力；球隊首次友誼賽陷入困境時，郭sir也想過要NB退到中堅位置，幫助將皮球送到前場。

不論進攻還是防守，NB表現都獲教練團及隊友認可。（Instagram）

一直被視作隊內最出色一員、又深得教練團信任，然而當球隊請來三名港隊女足成員一起練習時，NB卻迎來重大挫敗——挫敗的不僅是技術差距，多次盤扭失誤被搶走腳下球，她更看到隊友在港隊成員指揮下，表現大為淡定，大家開始踢出隊型，她才發現自己領導能力不足，「當有啲太勁嘅外援喺度時，就會發現自己原來乜都唔係」。賽後，她沒了之前的英氣，在鏡頭前忍不住流淚。

意識到自己不足後，NB首次在鏡頭前因挫敗落淚。（節目截圖）

習慣身在高處，忽然摔了一跤，最難越過的不是三名港將嘉賓，而是心底裏的自尊。不是所有人都能坦然接受自身不足，更不是每人都能在跌倒後站起來，難得的是NB能夠放低自我，當連助教Brian都知道NB喜歡在中場策動攻勢或者入波，「擺佢喺中堅對佢嚟講可能係屈就」，但NB願意為球隊改變自己，重視團隊多於個人，即使踢一個未必是最喜歡的位置，仍然不斷求進，最終獲得3號球衣兼擔任螢花隊長，她以下這番話，對她自己、對螢花、對所有人，相信深具啟發：「雖然3號唔係我心中嘅號碼，但3號係一個位置上嘅號碼，代表我勝任中堅，所以我會做好中堅嘅責任！雖然我自問唔係大家心目中嘅隊長，但我都會做好隊長嘅身份，配合大家一齊打好一場精彩嘅比賽！」

NB（倪碧賢）是隊中整體實力最出色一人。（節目截圖）
NB最後被選為螢花隊長。（Instagram）

Moriah——怕輸的人勇於挑戰

哭着從網窩裏拾回皮球，是Moriah（文毅施）最令觀眾動容一幕。她從前是劍擊港將，青年排名曾高踞香港第一，但因為韌帶多次受傷，加上疫情影響，她決定終止劍擊生涯。有趣的是，在鏡頭前曾坦承怕輸而退役的她，卻成為螢花門將。需知道，足球場上，最直接面對失敗的人，就只有門將一個。

Moriah（文毅施）曾是劍擊港隊，但坦承當初因為怕輸而選擇退役。（節目截圖）

從沒有人喜歡輸，但Moriah在球隊首場友誼賽，被車路士足球學校女子U15大炒13球，她很清楚，每次失守都代表着失敗。而且最初因為腳下技術不佳，開龍門球時數次失誤而導致失波，她在場上哭着作賽，用雙手拍打臉蛋提醒自己要表現更好時，她正以強大意志克服挫敗感。

直面失敗而痛哭，但Moriah今次沒有逃避，而是提醒自己要做得更好。（節目截圖）
Moriah作為門將的表現很快獲得認可，並獲正選機會。

日劇《四重奏》有一句台詞：「一面哭着一面吃飯的人，一定能活下去的。」強尼賽後表示生平第一次見人「一路踢波一路喊」，那個多次流着淚從白界後執波的Moriah，如今已很少開球失誤，成為球隊最可靠的守護神。

不僅是撲救出色，Moriah長傳能力也有明顯進步，因此獲郭Sir稱讚。（節目截圖）

Kathy仔——不懈地尋找自我

「我唔敢講我可以打咩位，我覺得自己fit In唔到任何一個位置，我又唔夠硬淨，我又唔夠人哋跑得快，我又帶波唔夠叻，我又傳波唔夠勁，我又唔可以一個扭十個，我又守唔到龍，我直頭想離開現場，我覺得唔適合再留喺嗰度。」Kathy仔（王頌茵）的自白，成為賺人熱淚的劇情的第一條伏線。

節目初期，Kathy仔（王頌茵）連說出想踢什麼位置也不敢。（節目截圖）

看到隊友很清楚自身定位與想法，Kathy仔壓力爆煲，結果光是表達想踢什麼位置也哽咽失語。她嬌小瘦弱，此前沒有任何運動經驗，缺乏肌肉無法支撐突如其來的大運動量，結果單是練習已頻頻受傷。丘sir與郭sir選人踢對抗賽時，Kathy仔是最後一個被選上，連助教Daniel也忍不住說：「都擺到最尾啦，佢可以有咩優點啊。」

與Chloe一樣，Kathy仔在第七集「K.K. Test」令人眼前一亮，雖然她沒有完成全程，但她拚盡每一口氣，跑到幾近嘔吐大作，最終跪在地上哭着責怪自己身體能力不足，就連郭sir也忍不住，第一次「眼淚標咗出嚟」。

Kathy仔身體不勝負荷而經常受傷。（節目截圖）

Kathy仔最終沒有譜出童話，無法成為螢花正選，但她不但未被淘汰，「螢花」這個名字更是她為球隊所起，「我哋每人都係一朵會贏嘅花」，Kathy仔說這就是「螢花」兩個字的意義。

的確，Kathy仔從毫無自信、自覺不值得留在球隊的人，蛻變成助教Daniel口中「佢為呢隊波添加咗一啲精神，我覺得呢個球員嘅地位，絕對唔係我哋喺球場見到嘅咁簡單」，Kathy仔贏到的，不只是球技、體能，更是一份難能可貴的自我價值。

只要願意心繫團隊、不懈付出，沒有人是多餘的。

郭嘉諾也被Kathy仔的努力觸動而「眼濕濕」。（節目截圖）
Kathy仔為這支球隊帶來的，不僅是「螢花」這個隊名。（節目截圖）
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