足球熱話｜基亞利殊放下舊仇　低調捐款救白血病死敵球迷

基亞利殊（Jack Grealish）給予大家的印象，可能是「一億鎊先生」、「派對動物」。他剛加盟曼城首季的表現不時受球迷詬病，不過上季逐漸融入球隊成為主力，不再是外界口中的「水貨」。

球場外，他依然是「派對動物」，也對此毫不掩飾，但不少慈善之舉，亦讓外界了解到這名看似狂放不羈的英格蘭球星，亦有溫柔一面，今次他慷慨解囊的對象，還是母會死敵伯明翰球迷。



去年的卡塔爾世界盃，基亞利殊入球後跳出一段奇怪「波浪舞」，讓人知道原來他與一名患大腦麻痺（Cerebral Palsy）的11歲小孩有特別約定，事件賺人熱淚亦引來一片讚賞。這名曼城球星最近再被發現低調捐出5000鎊（約51127港元）幫助一個罹患白血病而生命可能只剩下數星期的伯明翰球迷。

去年世界盃那「波浪舞」的故事，曾傳為一時佳話。（Getty Images）

英冠球會伯明翰周二（18日）凌晨在Twitter貼出一條眾籌網站gofundme的連結，球迷Dylan因白血病復發，可能只剩下幾周壽命，家人希望通過眾籌集資100萬鎊，讓他能往美國接受相應的臨床試驗及治療。

隨後有人發現，在最高額捐款名單中，出現了基亞利殊的名字，同樣捐出5000鎊的，還有一名匿名人士，以及一間英國醫療設備製造公司。

基亞利殊的名字，出現在捐贈名單當中。（gofundme截圖）

這並不是基亞利殊第一次解囊作出善舉，今年5月一名持有阿士東維拉季票的球迷Shawn Francis逝世，遺下妻子及將在7月出生的嬰兒，為籌集葬禮及養育孩子的費用，其妻子在gofundme發起眾籌求助，最後款項超過原本23000鎊的目標，到達25000鎊，其中基亞利殊便捐出了5000鎊。

此外，據英國《每日郵報》報道，2021年時，當時仍效力阿士東維拉的基亞利殊，得知一名只有18歲的女球迷因意外逝世，而且最喜歡的球員是自己時，亦曾捐出2000鎊以資助她的葬禮，並在Instagram的限時動態中呼籲大家捐款。

基亞利殊表面上輕狂浪蕩，不過亦有溫暖的另一面。（Getty Images）

伯明翰與阿士東維拉是同城死敵，雙方交鋒被稱為「伯明翰打吡」，基亞利殊自青年軍至加盟曼城前，一直是維拉球員。因此他今次實際上是放下仇恨，為死敵球迷捐款。基亞利殊之前在英冠更曾被一名伯明翰球迷衝入球場揮拳毆打，所以今次他不計較舊仇慷慨捐款之舉受到大量球迷稱讚，連伯明翰的球迷亦留言向他致敬。

目前Dylan的眾籌金額已超過12.6萬鎊，但與100萬鎊的目標仍有一大段距離，或許今次基亞利殊的善舉，能為他起到宣傳作用，獲得更多人的捐贈。