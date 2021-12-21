英超︱曼城新巨星科頓夜蒲又出事　同基亞利殊去玩被貶後備兼訓斥

英超多隊再次爆發疫情，加上頻密賽程，多支強隊如利物浦、車路士表現也失準，哥迪奧拿領軍的曼城，彷彿在另一星球，本輪4：0大炒紐卡素。

不過這場波，哥帥作出一些調動：兩大主力科頓和基亞利殊只在後備名單上，最終未獲派上陣。賽後他的一席話，證明二人並非被輪換休息，而是犯錯被罰。



科頓和基亞利殊都是喜愛夜蒲之人，卻因貪玩欠紀律激嬲哥帥。（Getty Images）

科頓和基亞利殊在曼城周中主場7：0大破列斯聯後，被拍到在夜店出沒，周日（19日）作客紐卡素一戰，二人只被列作後備，終未有上陣。賽後哥迪奧拿嚴言斥責，「我十分注重球員在球場內外的行為，假如他們在球場以外行為不當，便不會獲得上陣機會。」

聖誕未到，英超賽程已經進入快車期，頻密賽程之下，哥帥要求麾下專注足球，「他們必須在任何時間也保持專注，因為假如受到聖誕節分心，什麼也有可能發生。」所以他的結論是，「你必須保持專注」。

哥迪奧拿對麾下球員要求嚴格。（Getty Images）

曼城目前在英超聯賽榜領導群雄，18戰得44分，主要對手利物浦、車路士分別落後3分和6分。利物浦受疫情影響多去多員主力，本輪只能賽和熱刺2：2，車路士也是如此，已經連續兩場和波失分。

21歲的科頓可說是「夜蒲慣匪」，去年9月首次入選英格蘭國家隊，對冰島一仗獲得首頂喼帽後，卻與曼聯新星格連活特一起在英軍入住的酒店範圍，與兩女會面，違反防疫條例。事件旋即成為英國各大小報頭條，這宗「攬女上房」事件令二人一度被踢出國家隊。

26歲的基亞利殊，也是貪玩之人，去年3月英國封城期間，被發現疑似在友人家中狂歡，不止違反防疫條件，更穿上「鴛鴦拖鞋」走在街上，還涉嫌醉駕撞到其他車輛。