世界盃｜英格蘭球星基亞利殊天賦異稟　拉低長襪不是因為小腿太粗

英格蘭靚仔球星基亞利殊（Jack Grealish）在場上與別不同，除帥氣外表、亮麗球技外，更有着另類「特徵」——粗壯的小腿與其永不捲及膝頭的長襪。他之前接受英媒專訪時，曾親自解釋兩者之間無並直接關連。



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基亞利殊站在曼城隊友艾華利斯（Julian Alvarez）身旁時，小腿更顯粗壯。（Getty Images）

基亞利殊小腿奇粗的秘密

基亞利殊的小腿十分粗壯，當站在其他瘦削球員身邊時尤為顯眼。他稱這非努力操練的成果，接受英國《每日郵報》訪問時說：「我其實什麼都沒有做，這只是我們家族的身體特徵，我的祖父年輕踢足球時亦擁有很粗壯的小腿。」他指自年少已擁有一雙粗壯小腿，亦不會在健身房刻意鍛煉。

基亞利殊小腿天生異稟，令人聯想他沒有如其他球員般將波襪拉上覆蓋整條小腿，僅將襪子拉至小腿一半甚至更低位置，也是出於這實際原因，基亞利殊親自解釋二者其實沒有關聯。

基亞利殊2014年效力阿士東維拉時，已有將波襪捲在小腿以下的習慣。（Getty Images）

拉低波襪不是因為小腿太粗

「當我大約14、15歲效力阿士東維拉時，球隊贊助商是Macron（意大利運動品牌），球隊派發的襪子在清洗後縮水，訓練時由於那些襪子變得很小，我不能將它們捲過我的小腿，所以我訓練時一直讓襪子褪至小腿下方。那球季我表現很好，所以我開始連比賽時都這樣穿。」

基亞利殊雖有特殊的迷信習慣，球員生涯卻非一帆風順。他在2014年時以18歲之齡在英超初登場，亦曾與阿士東維拉一起降至英冠比賽3季。

2019/20球季他終與球隊重返英超，亮眼表現讓他在2021年夏天被豪門曼城以1億英鎊轉會費收歸旗下，隨隊奪得上季聯賽冠軍，因表現未符身價受盡批評。

基亞利殊今屆世界盃全是後備上陣，並取得1個入球。（Getty Images）

基亞利殊今屆世界盃在3場分組賽與16強均是後備上陣，並在首仗對伊朗時取得入球，球隊今屆整體表現優秀，令人期待他們能否維持表現，甚至繼1966年世界盃後再次贏得冠軍。

基亞利殊在2022世界盃分組賽入了多少球？ 1球。 世界盃 英格蘭的8強比賽什麼時候踢？ 香港時間12月10日深夜3時，對手是法國。

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