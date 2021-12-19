英超︱基亞利殊承認加盟曼城後難以適應　一億鎊先生的困惑與掙扎

基亞利殊（Jack Grealish）今年夏季以1億英鎊轉投曼城，成為全球年度「標王」，全世界以為，他在哥迪奧拿帶領的英超班霸可以一拍即合，怎料加盟後一切不似預期，至今13次聯賽上陣，暫時只錄得2入球2助攻，連他本人也認為未如理想。



基亞利殊承認加盟曼城後遇上困難，入球和助攻數字未如預期。（Getty Images）

「一億鎊先生」的壓力

基亞利殊接受曾效力阿士東維拉的大前輩杜布連訪問，直言：「當我由維拉加盟這兒，看着上季的入球和助攻數字，心想去到曼城——擁有最優秀球員的全英格蘭最優秀的球會，我可以立即參與20至30個入球，現實卻完全不是那回事，我在入球和助攻方面都遇上困難。」

影響他表現的，不單是環境上的轉變，更大程度上可能是心理因素：「尤其是當我想起那個銀碼，當我一陣子未能取得入球或助攻，人們便會指指點點，開始質疑你。」這位前維拉隊長指出，「這個時候，你必須要相信自己的能力，努力達到預期表現。」

上季他一如以往地揹起阿士東維拉，26次英超聯賽上陣，攻入6球，取得12次助攻。今季離開母會轉投曼城，第二場上陣對諾域治已取得加盟後首個入球，惟之後連續10場聯賽也未再有進帳，直到日前曼城7：0大炒列斯聯，他才取得今季第2個入球。

然而比起入球，相信更重要的是，近仗他開始完全融入球隊，對於再次「士哥」，他也有話兒：「比賽前一天的訓練，我練習了傳中和射門，大部分是頭槌。我其實也有點驚訝，我很少用頭槌取得入球的。數星期前對屈福特，我錯失了一球。對列斯聯取得罕有的頭槌入球，實在是完美。」現在球季尚未過半，英超正踏入聖誕快車期，基亞利殊的解放來得正是時候。

他亦十分「識做」，日前大讚領隊哥迪奧拿戰術出色，「今季用他的戰術為我們贏出很多比賽，真是難以置信。最瘋狂是是，每場比賽他都會用上一套截然不同的戰術。」基亞利殊揚言，「我知道有很多領隊無論對手是誰，都是用上同一套戰術，但他正好完全相反。」