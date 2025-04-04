跳水世界盃｜全紅嬋墨西哥站10米台預賽第一　追星成功興奮拍手

全紅嬋無疑是當今的跳水女王，但剛過18歲生日的她在跳水界也有自己的偶像，她正在墨西哥出戰跳水世界盃瓜達拉哈拉站，比賽期間喜獲心儀選手的簽名，興奮拍手的可愛一幕在網上瘋傳。

回到跳台，全紅嬋立刻展現霸氣，在女子10米台跳水預賽與好拍檔陳芋汐包辦首兩名。



全紅嬋上月底剛過18歲生日，目前隨中國跳水國家隊在墨西哥出戰跳水世界盃瓜達拉哈拉站，她今站只參加女子單人10米台跳水，在預賽以總分390.4分排名第1，當中她在第4跳稍稍失手，只得62.7分，但在第5跳即獲兩個10分，順利晉級決賽；與全紅嬋合作在奧運奪得雙人跳水金牌的拍檔陳芋汐，則以373.65分排在第2位。

全紅嬋在世界盃瓜達拉哈拉站出戰女子10米台跳水。（World Aquatics）

全紅嬋在跳台上保持好表現，場外也有「收穫」——賽事為部份選手舉辦簽名會，當英國選手羅夫（Jack Laugher）為粉絲簽名時，全紅嬋赫然現身隊中，輪到她時，她一臉期盼地看着羅夫在明信片上簽名，當對方將簽好的卡遞給她，她興奮地拍手，拿到後再向鏡頭展示：「我也有了！」

羅夫是2016年里約熱內盧奧運，3米彈板雙人跳水金牌得主，也是3米彈板個人銀牌；他在2020和2024年奧運，也分別獲得3米彈板個人銅牌和3米彈板雙人銅牌。

其實全紅嬋一向不吝嗇表達對運動或演藝偶像的熱愛，過往也有過不少追星的事跡，她曾透露喜歡內地藝人黃子韜，去年出戰巴黎奧運奪金後，還獲對方拍片打氣，追星相當成功。