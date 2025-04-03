F1日本站︱角田裕毅笑談紅牛地標戰　韋斯達賓直認不滿車隊換車手

F1近期最熱門話題，當然是紅牛車隊在兩站比賽後已急急更換車手，提拔二隊Racing Bulls（RB）日籍車手角田裕毅，取代表現不濟的羅臣（Liam Lawson）。周末舉行的第三站賽事正好在日本上演，角田得以主場出戰。周五練習前受訪，角田裕毅笑說「心情複雜」。

相對角田的好心情，車隊王牌韋斯達賓便直認對車隊決定感到不高興，更令人好奇今站他與角田之間會否擦出火花。



F1．日本站︱角田裕毅賽前笑談紅牛地標戰。（路透社）

紅牛提拔羅臣卻只得兩站機會

當佩雷斯離開紅牛，車隊從二隊RB提拔2002年2月出生、23歲的新西蘭車手羅臣夥拍韋斯達賓。紅牛並未考慮F1經驗更豐富的角田裕毅。成為F1正選車手，實力以外，天時、地利、人和缺一不可，2000年5月出生的角田，2021年便隨紅牛二隊出戰F1，鬥足4個賽季累積90場F1經驗。反觀羅臣2023年為後備車手，2024年則在最後6站才取代列卡度，今季之前只曾11次出戰F1分站。

紅牛選擇悉心培養的羅臣，新西蘭小將開季兩站表現令人失望，首站澳洲退賽收場，次站在上海只獲第12名，未能獲得分數。上季麥拿侖贏得車隊總冠軍，戰車今季威力進一步提升，首站諾里斯封王，中國站麥拿侖兩車手包辦冠、亞，韋斯達賓力戰下獲得一站第二，一站第四，羅臣未能提供太大助力之下，別說車隊難望爭冠，連贏四屆車手冠軍的韋斯達賓，今季五連霸的機會亦甚艱難。

羅臣頭兩站未能交出表現，不無原因，畢竟紅牛戰車向來圍繞韋斯達賓來研發，對二號車手而言或難以駕馭。就算他表現未如理想，紅牛只給他兩個分站機會，還是教人意外。

F1︱紅牛今季提拔羅臣卻只給予兩站機會，韋斯達賓不認同車隊決定。（路透社）

角田裕毅：心情複雜又超級興奮

角田取代他出任韋斯達賓的紅牛拍檔，這位日本車手接受英國廣播公司（BBC）訪問時對突然由RB獲提拔上紅牛感到心情複雜，同時表示即使在重大壓力和挑戰下肩負重任，也為今次這個「一生人可能只得一、兩次的機會感到超級興奮。」

他表示已花很多時間在模擬器練習，可是真正駕駛戰車的體驗無法比擬，角田自信滿滿地說：「駕駛任何一架新車也不容易，但我已在模擬器試駕，而且表現不錯。」曾為紅牛體系車手的阿古爾蘇阿里（Jaime Alguersuari）認為，「角田裕毅無甚可輸」，反正所有紅牛二號車手也在苦苦掙扎。

F1︱韋斯達賓在日本公開為羅臣辯護。（路透社）

韋斯達賓直認不滿車隊決定

當紅牛早前確認更換二號車手的消息一出，已盛傳韋斯達賓不滿意車隊決定，「韋少」甚至在一個批評紅牛換車手的社交媒體帖文讚好，他在日本受訪時直認，「我讚好了那個評論、那篇文章，我想那已說明一切，那並非一時錯手。」紅牛顧問馬高（Helmut Marko）也聲稱，韋斯達賓覺得車隊「太早更換羅臣」。

「韋少」補充，「我已跟團隊分享的的整體想法，不是單單關於換車手，而是一切事情。我們上個周末已在車廠討論過。」他認為那已足夠，並公開為羅臣辯護，「人們總是在說羅臣只曾合共出戰11場比賽什麼的，但那是在一段不同的時間。對一個新晉車手來說，F1開季真是非常困難，大部分賽道他們均未曾落場比賽過，還有個衝刺賽，種種狀況加起來令一切變得更難適應。」