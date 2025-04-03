排球︱日本排球男神妹妹領軍捧歐洲賽錦標　朱婷意甲奪冠最大障礙

日本男子排球隊長石川祐希，實力外型兼備早已獲封排球男神，他的24歲妹妹石川真佑2023年追隨哥哥步伐到意大利發展，去年轉投諾瓦拉（Igor Gorgonzola Novara）。



意大利女排聯賽強隊林立，近年鶴立雞群的科內利亞諾（Imoco Volley Conegliano），今季加入巴西隊長嘉比和朱婷兩大巨星，猶如女排界「銀河艦隊」，直指本土和歐洲所有錦標，科內利亞諾連勝50場士氣如虹之際，走勢在意甲女排季後賽四強第二戰告終，這場敗仗正是因為石川真佑帶領諾瓦拉而來。



石川祐希的妹妹石川真佑，帶領諾瓦拉捧走今屆CEV盃冠軍。（IG）

諾瓦拉奮戰女排「銀河艦隊」

諾瓦拉陣容星味平淡，不止無法與意大利女排奧運金牌教練辛達尼利（Daniele Santarelli）領軍，陣容包括朱婷，嘉比，巴黎奧運金牌主力珍娜露（Monica De Gennaro），波蘭隊長禾露絲（Joanna Wołosz），瑞典得分王赫姬（Isabelle Haak）的科內利亞諾相比，他們也不如米蘭（Vero Volley Milano）那樣，擁有意大利最強大槌伊高露（Paola Egonu）級數的超級球星。

然而意大利女排本土錦標近年基本上被科內利亞諾橫掃下，諾瓦拉仍有不俗戰績，2016 ／17球季贏得意甲冠軍，之後每季都至少獲前四名，也三度贏得意大利盃冠軍，實在難能可貴，去年獲石川真佑加盟，令這支前列份子實力更上層樓。

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1.74米高的天才大槌手

石川真佑背負哥哥盛名，依然能夠茁壯成長，受對方感染下小學三年級已開始打排球，常獲年長5年的哥哥石川祐希指導擊球技巧，中學學界賽事以王牌主將身份贏盡錦標，在國家隊梯隊U18、U20均曾出任隊長，2019年帶領日本贏得U20世錦賽女排冠軍後，獲提拔上成年國家隊。

石川祐希身高達1.92米，妹妹真佑的1.74米身高，以女排主攻手而言不具優勢，然而她基本功紮實，而且攻守兼備，近年表現愈來愈成熟，石川真佑加盟諾瓦拉後披上10號球衣，今季領軍出戰歐洲球會第二級別賽事CEV盃逢關過關，決賽面對羅馬尼亞球隊CSM Volei Alba Blaj，兩回合順利以局數6：1大勝。

石川真佑矢志令自己變得更強大

石川真佑獲哥哥「加持」，早已在日本國內被視作天才球手，升上成年組作賽，成就始終未及得上哥哥祐希。今次捧起來到意大利首個獎盃，石川真佑亦感觸良多，「很開心能跟這支球隊贏得錦標，直到目前為止，我已多次經歷接近勝利留下的悔恨，因此能夠享受勝利讓我很開心。」

她分享：「我感到落敗的遺憾和勝利的喜悅以及很多寶貴經歷，全部有助我成長」，揚言會定下更高目標，也要令自己變得更強大、更優秀，最後留下一句：「季後賽我也會做到最好。」

石川真佑是個愛笑的女生，鏡頭前後常常不拘小節地大笑。（IG）

朱婷意甲奪冠最大障礙

目前正值意大利女排甲組聯賽季後賽準決賽階段，晉身四強的諾瓦拉對手正是朱婷所屬的科內利亞諾。科內常規賽輕鬆獲第一名，四強首仗主場亦以3：0勝出，寫下球隊各項賽事50連勝，可是諾瓦拉次仗回到主場，石川真佑發揮主將本色，防守出色的同時也攻下12分，回敬一場3：0予科內，場數追成1：1，還終止了科內的連勝走勢。

科內利亞諾今季已贏得意大利超級盃、世界冠軍球會盃及意大利盃，不過最重要的兩個冠軍——意甲聯賽和歐聯仍未到手。歐聯已晉身四強，5月3日硬撼伊高露領軍的米蘭，今季科內3次在盃賽決賽遇上米蘭都輕鬆獲勝，相信今次問題也不大，意甲季後賽四強反而或有變數。

科內在4月6日（周日）晚上會跟諾瓦拉合演四強第三戰，石川真佑對諾瓦拉舉足輕重，她能否再次帶領球隊擊敗星光熠熠的科內，破壞這支女排「銀河艦隊」意甲七連霸的美夢？