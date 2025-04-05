英超｜阿仙奴作客愛華頓遭逼和1：1 爭標機會渺茫
撰文：陳智深
出版：更新：
英超周六早場，未放棄爭標機會的阿仙奴作客愛華頓，最終只能各一言和，阿仙奴失分後爭標幾近絕望。
上半場34分鐘，李安度杜沙特接應史達寧助攻破網，作客阿仙奴先開紀錄，一球領先返回更衣室。下半場換邊後4分鐘，愛華頓獲得12碼，伊利文尼戴耶操刀中鵠，主隊愛華頓追成平手。雙方其後再無紀錄，阿仙奴作客失分，暫時落後榜首利物浦11分，並多打一場。
愛華頓正選陣容：
1 比克福特
15 積克奧拜恩、6 達高斯基、32 班夫韋迪、2 尼敦柏達臣
11 積夏里遜、27 伊祖沙古爾、16 杜哥利、42 伊洛賓咸、10 伊利文尼戴耶
14 比圖比東卡
後備：12 祖奧維真尼亞、5 米高堅尼、18 艾舒利楊格、23 史密斯高文、24 卡路士艾卡拉斯、37 占士加拿、7 杜韋麥尼爾、17 捷美迪
阿仙奴正選陣容：
22 大衛拉耶
2 威廉沙列巴、4 賓韋特、15 積及基奧柯、49 利維斯史基利
20 佐真奴費路、23 米基爾馬連奴、41 迪格蘭賴斯
19 李安度杜沙特、30 史達寧、53 尼華尼利
後備：32 尼圖、3 基蘭泰亞尼、12 祖利安添巴、17 辛真高、5 湯馬士柏迪、8 馬田奧迪加特、44 占美高華、7 布卡約沙卡、11 加比爾馬天尼利
英超｜熱刺主帥掩耳回擊球迷噓聲變「詐糊」 賽後解釋指鹿為馬？英超熱話︱曼城基亞利殊破16個月聯賽入球荒 慶祝動作揭心碎往事英超愛華頓守將對利物浦「收山腳」走甩紅牌 紐尼斯被踢跌反領黃英超速評｜利物浦辛苦戰勝愛華頓史諾又一妙着 添5場勝仗穩奪冠英超｜曼城2：0勝李斯特城 利物浦1：0贏愛華頓英超｜車路士重返前四 1：0勝熱刺英超｜沙卡復出即入波助阿仙奴挫富咸 阿迪達：如何可以不愛他？曼聯棄將艾蘭加獨闖龍潭 為諾定咸森林倒戈一箭定江山｜英超