英超｜阿仙奴作客愛華頓遭逼和1：1　爭標機會渺茫

英超周六早場，未放棄爭標機會的阿仙奴作客愛華頓，最終只能各一言和，阿仙奴失分後爭標幾近絕望。



上半場34分鐘，李安度杜沙特接應史達寧助攻破網，作客阿仙奴先開紀錄，一球領先返回更衣室。下半場換邊後4分鐘，愛華頓獲得12碼，伊利文尼戴耶操刀中鵠，主隊愛華頓追成平手。雙方其後再無紀錄，阿仙奴作客失分，暫時落後榜首利物浦11分，並多打一場。

愛華頓正選陣容：



1 比克福特

15 積克奧拜恩、6 達高斯基、32 班夫韋迪、2 尼敦柏達臣

11 積夏里遜、27 伊祖沙古爾、16 杜哥利、42 伊洛賓咸、10 伊利文尼戴耶

14 比圖比東卡



後備：12 祖奧維真尼亞、5 米高堅尼、18 艾舒利楊格、23 史密斯高文、24 卡路士艾卡拉斯、37 占士加拿、7 杜韋麥尼爾、17 捷美迪



阿仙奴正選陣容：



22 大衛拉耶

2 威廉沙列巴、4 賓韋特、15 積及基奧柯、49 利維斯史基利

20 佐真奴費路、23 米基爾馬連奴、41 迪格蘭賴斯

19 李安度杜沙特、30 史達寧、53 尼華尼利



後備：32 尼圖、3 基蘭泰亞尼、12 祖利安添巴、17 辛真高、5 湯馬士柏迪、8 馬田奧迪加特、44 占美高華、7 布卡約沙卡、11 加比爾馬天尼利

