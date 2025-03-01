全運會︱三鐵賽道多彎有利港隊發揮　港將望增觀眾席　伍泰龍退賽

全運會三項鐵人測試賽周六（3月1日）一連兩日將於中環海濱和維多利亞港舉行。首日設男子個人、女子個人賽，有近百名運動員參賽。港隊運動員指賽道多彎，有挑戰性，並認為對港隊成員有利，並期望多增設觀眾席。



比賽起點設於會展對出海面，運動員游畢750米後，隨即上水圍繞金紫荊廣場至中環國際金融中心，踩20公里單車，之後再圍繞中環海濱長廊跑5公里，並於中環海濱活動空間衝線。

全運會三鐵賽事於中環海濱摩天輪下衝線。（袁志浩攝）

運動員於會展附近海面起步。（袁志浩攝）

男子組賽事港隊派伍泰龍、黃子圖、曾祥星與洪迪朗出戰，身為去年巴黎奧運港隊代表的伍泰龍，游泳項目雖排第9，但轉項時追上前列，至單車項目時一度進佔首位，與山東隊的張壐瑞與張馳輪流破風。然而伍泰龍在轉至跑步後只跑了數百米，便因傷退出，最終無法完成賽事。

港隊成員伍泰龍於游泳轉單車時進佔前列。（袁志浩攝）

結果山東隊的張壐瑞與張馳包辦首兩名，前者衝線時間為55分56秒；季軍由來自遼寧的王楠賀奪得，港將黃子圖得第六，曾祥星與洪迪朗分別排第10與14位。

伍泰龍在賽後解釋，自己在去年12月腰部受傷，過去數周甚少跑步，上周到馬來西亞參加亞洲盃分站賽事，才是受傷後第二次「快跑」，但當時跑了4公里便抽筋，因此今日退賽屬意料之內。「如今日情況許可會跑下去，但（從單車）一落地就感覺麻麻，寧願不跑，好好準備未來重要的比賽，今日主要是試路、看看賽道。」

伍泰龍在跑步初段退出賽事。（袁志浩攝）

去年奧運因意外被逼退賽後，伍泰龍曾陷入低潮，一度對練習及比賽失去興趣，然而這位香港一哥看來已重拾對比賽的感覺。「今日游得算好，轉項幾好，一上（單）車見到得三個人，嘗試走遠（拋開後方對手），很開心能成功。面對兩位山東選手，他們一起夾計對付我，好好玩。」

伍泰龍與兩名山東選手較勁，重拾比賽樂趣。（袁志浩攝）

港隊將於今屆全運會派出3男3女，當中賽道會比測試賽長近一倍，伍泰龍有信心為自己及香港隊爭取最好成績。而黃子圖亦滿意自己今日表現，他與曾祥星都指港隊目標是在男、女子個人與混合接力賽三項都登上頒獎台。曾祥星稱：「這並非因為我們主場出戰，而是以港隊的高水平，應該要有成績，表現香港是一支強隊。」

黃子圖在測試賽得第六。（袁志浩攝）

女子個人賽方面，來自山東的楊一凡以1小時2分09秒衝線奪金，亞軍與季軍分別是遼寧運動員陸美伊，及內蒙古的許心怡。港隊派出蔡欣妍、韋祺、韋禔跟文麗淇參賽，當中韋祺因踩單車時爆軚無法完賽，妹妹韋禔得第五，時間落後冠軍近兩分鐘；蔡欣妍則排第六，文麗淇以第24位完成。

韋禔是港隊排名最高的運動員。（袁志浩攝）

蔡欣妍亦表示，港隊設全運會選拔賽，自己目標是爭取名額，並打入個人賽頭五；她透露早前不慎跌斷右手食指的「香港一姐」彭詩雅正在康復階段，情況穩定，料會在短期內恢復訓練。韋禔就相信屆時港隊可以最強人腳征戰全運，「同其他省一齊鬥，香港會是焦點之一，而非陪跑。」

蔡欣妍指賽道多彎，對港隊有利。（袁志浩攝）

今次賽道有別於亞洲盃賽事，改於中環海濱摩天輪下衝線，韋禔認為景色屬全亞洲最靚之一，但形容賽道有挑戰性，「今日好大浪，游水時選手都分散了，只能盡力以『生存模式』去游。」

蔡欣妍就指比賽時水流較大，回岸時水流會將選手推開，因此選擇落水位置時要留心。「游水是內地選手強項，我們要跟貼，再訓練如何適應水流，幸好今天能看到港隊有收窄差距。」

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韋禔又提到，不論游泳、單車與跑步賽道都有一定難度，藉此決出最強運動員，而單車賽道特別辛苦。

蔡欣妍也認同，「單車賽道特色是4圈共有50多個彎位，加上內地彎位是逆時針轉，香港卻是順時轉。這方面我們有專門訓練，比內地運動員有優勢，要好好把握，若能在彎位省力，就不必吃力地追趕。」

不少港將都認為賽事辦得甚有規模，而轉項位由一個增至兩個，即使選手賽前要多花時間準備，但令轉項區空間更多。

測試賽設觀眾席，但座位與入場人數不算多。（袁志浩攝）

而在中環海濱活動空間的賽道旁更設有觀眾席，但今日只得數百人入場，伍泰龍與韋禔都希望11月全運會時會有更多市民觀戰，韋禔表示：「運動員很受觀眾影響，會推動我們向前，聽到人叫我加油好感動。」

港隊下周日（2日）會與其餘14隊出戰混合接力賽，比賽由兩男兩隊組成，港隊男將為奧斯卡、葉德朗，女子代表仍有待教練團決定。屆時每位運動員均需完成0.3公里游泳、8公里單車及1.8公里跑步。港隊在對上兩屆亞運均於這項目摘銅。