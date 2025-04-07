迪布尼老化如曼城縮影　對曼聯零關鍵傳球　英超最佳中場永留史冊

個人歷來第22次「曼市打吡」，也是最後一次，但宣布季末離隊的曼城隊長奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne），只能用一場平庸的表現來寫下句號，球隊也只能作客以0：0悶和曼聯。不過，正如「紅魔鬼」隊長般奴費南迪斯所言「迪布尼令英超更好」；英雄難免遲暮，但說這名比利時人在過去十年是英超的最佳中場，卻當之無愧。



曼城中場迪布尼將於季尾離隊。（路透社）

中鋒夏蘭特因傷倦勤，曼城主帥哥迪奧拿索性變陣，由迪布尼擔任進攻中場，支援馬莫殊（Omar Marmoush）及菲爾科頓攻堅，然而33歲的他雖然還是滿場跑動，踢足90分鐘，可是手術刀式的直傳、圓月彎刀式的傳中已不復見，最有機會製造埋門的，已是禁區頂妙傳科頓入楔禁區，但後者未能取得射門機會；因此，迪布尼的數據停留在0次關鍵傳送，成功傳球也只有20次，成功率僅69%，跟他巔峰時期相去甚遠。

迪布尼宣布季尾離開曼城 結束十年藍月生涯 「我們贏得了一切」

曼城今仗雖然佔得較高的58%控球率，但埋門次數反而不及曼聯（9：13），而且對方的攻勢更為「入肉」，只是未能把握，雙方最終以0：0賽和。迪布尼在22次曼市打吡中，助曼城取得10勝5和7負，他個人貢獻了3入球6助攻，打吡成績單不算特別亮麗。

不過，般奴費南迪斯對迪布尼評價極高，他說：「他（迪布尼）令英超變得更好。他值得一切讚譽，他在英超的10年間——一段很長的時間裏，表現得極之出色。不只在曼城，他還會載入英超的史册裏。」

事實上，就算曼城前幾季只是以史達寧擔正，但在迪布尼的精準傳球下，史達寧仍有不俗的入球量，連續7季入球達雙位數；及至夏蘭特到來可謂如魚得水，首季即貢獻了52個入球。難怪迪布尼可以助「藍月亮」贏得6個英超冠軍、2次足總盃、5次聯賽盃冠軍及1次歐聯錦標；他個人亦曾兩度當選年度英格蘭足球先生。

迪布尼在哥迪奧拿的進攻體系下極之重要，他的作用不只是傳球準繩，而是一切都非常精準。作為世界級中場，他並沒有施丹優雅的控球，亦沒朗拿甸奴花俏的盤扭，他的球風異常簡潔，一切行動非常有效率，何時傳球，何時推進，何時快何時慢，而且沒有絲毫多餘的動作，堪稱現代足球所有球員的楷模。而且，他亦不是傳統的「十號仔」在中場派牌，他當然可以在中場「分波」，但他也會墮後協助組織，亦會跑到邊路，「overload」對手後再以精準傳中讓隊友輕鬆破門。

隊友魯賓戴亞斯便說：「你也可以想像到，這不是好消息（迪布尼宣布季末離隊）；他不只是一名球員，還是一位好友，也是一個對我們來說非常特別的人。」他續道：「讓我們享受（餘下的）每一個時刻，我們仍然在3項比賽中，包括世界冠軍球會盃，我們要盡力做到最好，他值得擁有，我希望他能獲得這個錦標。」

今屆世界冠軍球會盃將採用新賽制，由各大洲32隊冠軍隊伍參加，於6月14日至7月13日於美國舉行。曼城以衛冕身分角逐，另外他們還打入了足總盃4強面對諾定咸森林，而英超暫以31戰52分排第5，落後第4的車路士1分，仍要為來季歐聯參賽資格而努力。曼聯則以38分排第13位。