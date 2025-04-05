迪布尼宣布季尾離開曼城　結束十年藍月生涯　「我們贏得了一切」

曼城中場核心奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）宣布，今季結束後將離開曼城，結束在藍月亮的十年生涯。

球隊主帥哥迪奧拿形容是「悲傷一天」，迪布尼未公布下站去向，但寫下長文與曼城球迷告別：「每段故事都會結束，但這絕對是最好的一章。」



迪布尼宣布季尾離開曼城。（路透社）

迪布尼在周五（4日）晚宣布消息，並以「親愛的曼徹斯特」開首，向曼城球迷告別：「看到這裏，你或者已意識到事情的發展方向。所以我直接告訴大家，這將是我身為曼城球員的最後幾個月。」

33歲的迪布尼在2015年從禾夫斯堡加盟曼城，10年間助曼城6奪英超，2022/23球季更同時奪得英超、歐聯及足總盃冠軍，成為英超史上第二支「歐洲三冠王」，期間迪布尼一直是陣中核心，並以118次助攻名列英超歷史助攻榜第2位，僅次於征戰英超30多年的曼聯名宿傑斯（162次）。

迪布尼是英超史上助攻第二多的球員。（Getty Images）

迪布尼形容來到曼市的這段時期改變了他一生：「這座城市、這間球會、這裏的人給了我一切，我別無選擇，只能付出所有回報他們。猜猜最後怎樣？我們贏得了一切。」

他與曼城合約今夏到期，雙方遲遲未有續約，因此早前已多次傳出這位中場球員或季尾離隊。去年有報道指有美職聯及沙特阿拉伯球會希望羅致迪布尼，但今次他宣布離隊，未與其他球會傳出有直接聯繫。

迪布尼在文章最後寫道：「每段故事都會結束，但這絕對是最好的一章。讓我們一起享受這最後的時刻吧！」

曼城或設立紀念雕像

英國《每日郵報》指，曼城打算在伊蒂哈德球場外為他設立雕像，此前藍月亮曾為高柏尼、大衛施華、阿古路及數位名宿哥連比爾（Colin Bell）、森馬比（Mike Summerbee）、李（Francis Lee）設立紀念雕像。

專職報道曼城新聞的The Athletics記者Sam Lee為此詢問哥迪奧拿，哥帥回答：「我不知道，但可以肯定的是，我敢打賭這會發生（I would bet a lot of money that it is going to happen, that's for sure）。」他續指，迪布尼對曼城近年取得成功的重要性不言而喻。