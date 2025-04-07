陳晉一妙傳助申花逼和上海海港　4次關鍵傳送獲全隊最高分｜中超

中超周日（6日）上演上海打吡，港腳陳晉一完場前貢獻關鍵助攻，助上海申花以1：1逼和上海海港。

另一港將徐宏傑，也在完場前頂入致勝一球，助雲南玉昆以1：0擊敗有另一港將黃皓雋效力的青島海牛。



「一仔」早前在港隊對新加坡一戰受傷，因此缺席兩輪中超，今戰他趕及復出並正選上陣，不過開賽僅5分鐘，上海申花便因後場失誤而失守，被上海海港領先1：0。

陳晉一今場繼續在左路頻繁助攻，他在56分鐘與隊友配合後落底傳中，皮球精準地送到門前，但接應的Saulo Mineiro無人看管下起腳斜出。

「一仔」56分鐘從左路送出妙傳，但隊友未能把握。（微博）

82分鐘，「一仔」再次在左路傳中，後備入替僅1分鐘的于漢超頭槌頂入，球證查看VAR後宣布入球有效，助上海申花作客以1：1逼和上海海港，兩隊賽後同以11分佔據積分榜前兩位，申花主帥史盧斯基（Leonid Slutsky）形容這場比賽代表了中超最高水準。

陳晉一除錄得今季首個聯賽助攻外，今場還送出4次關鍵傳送，並製造出2次黃金機會，在FotMob、Sofascore等網站，均獲評全隊最高分。賽後有記者提到，上海申花近期罰球質素明顯提升，球員高天意表示隊內數名球員最近為此特意加操，陳晉一是其中之一。

陳晉一在完場前送出關鍵助攻。（微博）

徐宏傑3場入2球 助雲南取主場首勝

另一方面，由前港足主帥安達臣率領的雲南玉昆以1：0擊敗青島海牛，港將徐宏傑在86分鐘以頭槌頂入致勝一球，助球隊取得隊史中超主場首勝，目前以5戰7分排第10位。

徐宏傑頂入致勝一球。（微博）

徐宏傑近3場為球隊攻入2球，賽後他謙虛回應：「可能這個入球也是有運氣的關係吧，是龍哥（韓子龍）傳的，他傳得好。」他續指踢完今場後有小傷：「現在要好好休息，看之後兩天恢復得怎麼樣。我們作客武漢三鎮時也會盡全力，希望能有一個好的結果。」