亞盃外．直擊︱港足早段變陣　打和新加坡取第一分　對手兩食詐糊

香港足球代表隊周二（25日）出戰今屆亞洲盃外圍賽第三圈首場賽事，作客實力相近的新加坡，雖然新加坡兩度把皮球放入網，但都被判無效，結果港隊0：0打和新加坡，取得分組賽第一分，結束國際A級賽七連勝走勢。

01體育記者高詩琦 新加坡直擊



港足於亞洲盃外圍賽第三圈首仗作客新加坡。（高詩琦攝）

港足挾國際賽七連勝走勢作客新加坡國家體育場，展開今屆亞洲盃外圍賽第三圈首場分組賽。面對世界排名低5位的新加坡，港隊依舊派葉鴻輝把關，由周緣德、鐘樂安、費蘭度與陳晉一組成的防線沒任何變動。

在主教練韋斯活麾下上陣時間有限的孫銘謙，今仗獲正選機會，夥黃威及顏卓彬踢中場，前線有養傷後復出的祖連奴、翼鋒艾華頓跟中鋒安永佳。而首獲徵召的賓紀文最終不入比賽名單。

藝人羅家英亦入場撐港隊，更為足總拍攝Instagram限時動態。（HKFA IG）

今場比賽有近500名香港球迷專程飛至當地撐場，部份人按傳統賽前在新加坡體育城地鐵站外集合，高歌揮動頸巾為港隊打氣，藝人羅家英也是席上客。

開賽僅兩分鐘，新加坡便憑中堅陳漢偉接應角球頂入，但球證即時吹罰，指對手侵犯葉鴻輝在先，判入球無效。

7分鐘，艾華頓快放右路傳中，港隊回後予費蘭度第一時間抽射卻高出。新加坡靠兩翼頻頻傳中，多次製造威脅，令港隊門前險象環生，15分鐘，新加坡左翼郭家溍與隊友撞牆後地波傳入中路， 沙華（Shawal Anuar）撞射僅僅射斜。

港隊上半場組織力一般。（高詩琦攝）

25分鐘，郭家溍搶贏周緣德快腳一射，被葉鴻輝救出，夏欣（Hami Syahin）想補中但「撻Q」，皮球輾轉再落在郭家溍腳下，但此子起腳被周緣德護空門。

港隊上半場明顯受壓，組織乏力，韋斯活35分鐘決定變陣，由茹子楠入替黃威，前者出任熟悉的右閘位，把客串該位置的周緣德移回中路，而費蘭度就改踢中場；黃威離場時難掩失落之情，亦一度與韋斯活爭論。

黃威上半場35分鐘被調離場，與主教練韋斯活一度爭論。（高詩琦攝）

+ 5

49分鐘，艾華頓中路突破，再直線妙傳安永佳，後者轉身即起腳，但省中人柱邊出界。61分鐘兩人再次配合，艾華頓左腳外彎角球斬入禁區，安永佳走空笠頂飛向死角但中楣。新加坡下半場有入籍兵仲村京雅後備上陣，這位日裔中場一次反擊，冷靜左腳扣過守衛，再右腳射地波貼柱而出。

港隊再換入史提芬彭利拿、李小恆及余在言，77分鐘卻幾乎失波，新加坡前鋒沙華接應直線單刀挑射入網，但球證指他越位在先，令新加坡再食「詐糊」。結果港隊0：0打和新加坡，取得分組賽第一分，下仗會於6月主場迎戰被認為同組最強的印度，爭取小組首名的唯一出線資格。

艾華頓今場多次傳中製造威脅。（高詩琦攝）

港隊亞洲盃外圍賽第三圈餘下賽程：



2025年6月10日

香港 Vs 印度



2025年10月9日

孟加拉 Vs 香港



2025年10月14日

香港 Vs 孟加拉



2025年11月18日

香港 Vs 新加坡



2026年3月31日

印度 Vs 香港

