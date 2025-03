亞盃外．直擊︱港足早段變陣　打和新加坡取第一分　對手兩食詐糊

香港足球代表隊周二(25日)出戰今屆亞洲盃外圍賽第三圈首場賽事,作客實力相近的新加坡,雖然新加坡兩度把皮球放入網,但都被判無效,結果港隊0:0打和新加坡,取得分組賽第一分,結束國際A級賽七連勝走勢。

01體育記者高詩琦 新加坡直擊



港足於亞洲盃外圍賽第三圈首仗作客新加坡。(高詩琦攝)

港足挾國際賽七連勝走勢作客新加坡國家體育場,展開今屆亞洲盃外圍賽第三圈首場分組賽。面對世界排名低5位的新加坡,港隊依舊派葉鴻輝把關,由周緣德、鐘樂安、費蘭度與陳晉一組成的防線沒任何變動。

在主教練韋斯活麾下上陣時間有限的孫銘謙,今仗獲正選機會,夥黃威及顏卓彬踢中場,前線有養傷後復出的祖連奴、翼鋒艾華頓跟中鋒安永佳。而首獲徵召的賓紀文最終不入比賽名單。

藝人羅家英亦入場撐港隊,更為足總拍攝Instagram限時動態。(HKFA IG)

今場比賽有近500名香港球迷專程飛至當地撐場,部份人按傳統賽前在新加坡體育城地鐵站外集合,高歌揮動頸巾為港隊打氣,藝人羅家英也是席上客。

開賽僅兩分鐘,新加坡便憑中堅陳漢偉接應角球頂入,但球證即時吹罰,指對手侵犯葉鴻輝在先,判入球無效。

7分鐘,艾華頓快放右路傳中,港隊回後予費蘭度第一時間抽射卻高出。新加坡靠兩翼頻頻傳中,多次製造威脅,令港隊門前險象環生,15分鐘,新加坡左翼郭家溍與隊友撞牆後地波傳入中路, 沙華(Shawal Anuar)撞射僅僅射斜。

港隊上半場組織力一般。(高詩琦攝)

25分鐘,郭家溍搶贏周緣德快腳一射,被葉鴻輝救出,夏欣(Hami Syahin)想補中但「撻Q」,皮球輾轉再落在郭家溍腳下,但此子起腳被周緣德護空門。

港隊上半場明顯受壓,組織乏力,韋斯活35分鐘決定變陣,由茹子楠入替黃威,前者出任熟悉的右閘位,把客串該位置的周緣德移回中路,而費蘭度就改踢中場;黃威離場時難掩失落之情,亦一度與韋斯活爭論。

黃威上半場35分鐘被調離場,與主教練韋斯活一度爭論。(高詩琦攝)

49分鐘,艾華頓中路突破,再直線妙傳安永佳,後者轉身即起腳,但省中人柱邊出界。61分鐘兩人再次配合,艾華頓左腳外彎角球斬入禁區,安永佳走空笠頂飛向死角但中楣。新加坡下半場有入籍兵仲村京雅後備上陣,這位日裔中場一次反擊,冷靜左腳扣過守衛,再右腳射地波貼柱而出。

港隊再換入史提芬彭利拿、李小恆及余在言,77分鐘卻幾乎失波,新加坡前鋒沙華接應直線單刀挑射入網,但球證指他越位在先,令新加坡再食「詐糊」。結果港隊0:0打和新加坡,取得分組賽第一分,下仗會於6月主場迎戰被認為同組最強的印度,爭取小組首名的唯一出線資格。

艾華頓今場多次傳中製造威脅。(高詩琦攝)

港隊亞洲盃外圍賽第三圈餘下賽程:



2025年6月10日

香港 Vs 印度



2025年10月9日

孟加拉 Vs 香港



2025年10月14日

香港 Vs 孟加拉



2025年11月18日

香港 Vs 新加坡



2026年3月31日

印度 Vs 香港