亞盃外．直擊︱韋斯活解釋上半場換人　茹子楠：教練有鬧醒我們

香港足球代表隊周二（25日）在亞洲盃外圍賽第三輪C組作客新加坡，最終在劣勢下0：0賽和對手。

港隊主帥韋斯活賽後解釋上半場就換人的決定，指當時可以換走任何一個中場，並非針對被換走的黃威。

01體育記者高詩琦 新加坡直擊



港足對新加坡上半場大部份時間「捱打」，尤其未能控制中場，主帥韋斯活上半場35分鐘就以茹子楠入替黃威。

韋斯活上半場35分鐘就換走黃威。（高詩琦攝）

賽後記招上，韋斯活被問到這個調動背後的原因時，解釋道：「這並非針對他（黃威），他並非踢得特別差，而是我們要改變，讓茹子（楠）上陣加強對抗性，當時換走的可以是任何一位中場，場上有6至7個球員都可能是人選。」

他表示，回到酒店後會跟黃威詳談，「他一定會失望，但我相信他會明白調動是必須的，這讓我們防線更鞏固，最重要是我們沒有落敗。」

韋斯活認為和波是合理賽果。（高詩琦攝）

港隊今場進攻乏力，大部份時間都被新加坡控制節奏，韋斯活坦承今仗艱難，「我們開局很慢熱，主力球員無法如常發揮，場上決定做得差，經常傳失波，我不會否認球隊表現不佳，潮濕並不是藉口。」

談到新加坡兩度食詐糊，韋斯活指港隊雖幸運，「但我們也有頂中楣，有機會獲判十二碼，我認為打和是合理賽果。」他認為球隊下半場表現改善，最終保持零失球，「近9場只失3球，是一個不錯的基礎，我們當然想做得更好，但也要尊重新加坡，他們今天的確踢得更好。」

顏卓彬（中）認為黃威表現出水準。（高詩琦攝）

今場出任正選防中的顏卓彬，認為黃威表現出水準，「黃威的發揮沒有特別差，只是教練是針對場上情況作調整，希望之後的比賽能拿到3分⋯⋯沒想過這麼早換人，但教練連半場都不等，也有他自己的考量，之後再開會檢討上半場吧。」

茹子楠透露教練團半場鬧醒港隊球員。（高詩琦攝）

後備上陣的茹子楠坦言以為半場才會入替，他認為球隊開賽早段不夠集中，「全隊開賽時不夠集中，可能想我落去叫醒大家，大家都有點呆滯，半場教練有鬧醒我們、說了很多比賽需要做的事，對手硬淨我們都要硬淨，下半場表現就好了一點。」

他和顏卓彬都認為，比賽場地新加坡國家體育場有開冷氣，天氣並沒有影響表現，茹子楠說：「（感覺）比香港更好。」