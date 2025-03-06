亞冠精英盃｜陳晉一全場助攻助守 領上海申花1：0挫川崎前鋒
撰文：陳旭暉
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亞冠精英盃16強首回合，上海申花主場以1：0擊敗川崎前鋒。
港腳陳晉一續任正選左閘，全場助攻助守下成為申花贏波功臣之一，不少球迷賽後都稱讚「一仔」表現。
川崎前鋒今仗攻勢不多，全場只得5次攻門，相對地上海申花有13次，且製造出2次黃金機會（Big chances）。
踢足90分鐘的陳晉一在左路助攻助守，除貢獻4次解圍及1次搶截外，更在左路為球隊製造1次黃金機會。當時他與隊友撞牆落底傳中，惟在十二碼點附近接應的伊巴謙阿馬度（Ibrahim Amadou）未能射入。申花最終憑對方中堅高井幸大在76分鐘「擺烏龍」，在主場以1：0取勝。
陳晉一在左路與隊友踢出精彩配合。（微博）
今場申花較大變化，是由慣常的4-3-1-2陣式轉踢4-3-2-1，作為左閘的陳晉一被指獲更大活動空間發揮，微博上不少球迷及體育博主，都對「一仔」稱讚有加。
次回合作客川崎前鋒賽事將為香港時間下周三（12日）晚上6時。
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