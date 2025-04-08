羽毛球最美女雙球員不堪跟蹤狂騷擾 志田千陽：很不舒服很害怕
撰文：普利森
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日本羽毛球女雙組合志田千陽／松山奈未近年被譽為「最美女雙」，前者更是在去年的巴黎奧運後人氣更上一層樓，不過曝光率增加背後，也為她帶來煩惱。
志田千陽周二（8日）在Instagram發布限時動態，以中文表示近期每次到中國比賽都受跟蹤狂騷擾：「已經持續了一年半的時間，最近我已經感到很不舒服很害怕了。」
志田千陽不堪中國跟蹤狂滋擾 簡體中文發聲
志田千陽／松山奈未在巴黎奧運奪女雙銅牌後人氣急升，志田現時Instagram粉絲人數超過106萬，她也不時在社交媒體分享比賽及生活照片。
周二中午，志田千陽在限時動態以簡體中文撰文：「謝謝大家一直以來的支持，但在這裏想拜托各位粉絲，我們在中國的每次比賽都有受到跟蹤狂的傷害，已經持續了一年半的時間，最近我已經感到很不舒服很害怕了。」
1年半前已公開發聲
她續指：「但我知道不是所有粉絲都是這樣，我也很喜歡中國，感謝所有支持我的球迷，從現在開始請立刻停止跟蹤或類似行為，但如果這種情況還一直持續下去，我會想辦法處理。最後，請大家把目光放到賽場上，而不是我們的私生活，再次感謝大家。」
微博上不少網民批評跟蹤狂舉動：「專門發中文，真丟人」、「真丟中國人的臉」。
早在2023年11月的深圳大師賽，志田千陽便遭粉絲「瘋狂跟拍及非理性親密接觸」，她事後發文表示：「請保持適當的距離，以確保雙方的舒適和尊重。因為過度的身體接觸可能會使對方感到不舒服或不安。」
當時中國奧委會便在官網轉發《中國體育報》的相關新聞，批評「飯圈」文化。
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