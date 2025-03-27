羽毛球｜日本空靈女神大堀彩結婚了　求婚照孕味濃另一半火速回應

剛退役的日本羽毛球手大堀彩周四（27日）宣布婚訊，這位有「空靈女神」稱號的美女將與馬來西亞球手王耀新成婚。



兩人在Instagram分享照片，相中王耀新單膝跪地求婚，並配上文字：「她說『Yes』。屬於我們的永遠，從今天開始。」



日本羽毛球「空靈女神」大堀彩。（Getty Images）

大堀彩球員生涯未似預期 被山口茜映襯得日月無光

28歲的大堀彩，因標緻外型令她被華文傳媒封為「空靈女神」。去年12月升上生涯最高世界排名第7位之際急流勇退，宣布退役。大堀彩少年時代曾被外界寄予厚望，2013年世界羽毛球青年錦標賽，大堀彩以頭號種子身份晉身女單決賽，卻被細她一年的日本同鄉山口茜擊敗，之後升上成年組，生涯也被山口茜映照得日月無光。

世界羽聯（BWF）巡迴賽冠軍只贏過兩次，而且只是超級300和500級別賽事，反觀山口茜已兩奪世界冠軍，18次稱霸巡迴賽。2018年亞運大堀彩隨日本奪得羽毛球女子團體金牌，2022杭州亞運大堀彩重現光芒，女單連贏戴資穎、東宗兩好手入四強，準決賽力戰3局負陳雨菲，連同團體賽為日本摘下兩面銅牌。

王耀新（右）與張御宇（左）。（Getty Images）

丈夫王耀新主戰男雙 曾奪世錦賽季軍

大堀彩退役前便有傳與馬來西亞球手王耀新拍拖，甚至曾表示非常喜歡馬來西亞，也不排除退役後到大馬展開新生活。

30歲的王耀新為雙打球手，與男雙同鄉拍檔張御宇目前世界排名為31，二人最高世界排名曾高佔第6位，並曾在2021年世錦賽男雙8強擊敗兩屆奧運冠軍台灣組合李洋及王齊麟，4強不敵最後贏得冠軍的日本組合保木卓朗小林優吾拿到銅牌，也曾在2023年亞錦賽奪銀牌。

兩人周四在在Instagram宣布婚訊。（Instagram）

求婚照大堀彩被指「孕味濃」

身高1.81米的王耀新與高挑的大堀彩外型合襯，二人周四早上一同在Instagram宣布婚訊，王耀新表示：「她說『Yes』，我們非常高興地將這喜訊分享給所有人。國籍不同、文化不同、生活風格不同，我們會學習如何適應及接受其他人的生活方式，並理解彼此文化。」

他笑稱兩人現時仍經常吵架，但最後補上一句：「屬於我們的永遠，從今天開始。」然而帖文中穿上白色禮服的大堀彩，看來身材「發福」不少，尤其腹部微微隆起，網民紛指她「孕味濃」。

「屬於我們的永遠，從今天開始。」（Instagram）

傳言令王耀新之後在Instagram限時動態發文澄清：「大堀彩沒有懷孕！多謝。（Aya is not pregnant! Thank you）」，並附上一個奸笑的表現符號，說明未婚妻目前並未懷孕。