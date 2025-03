羽毛球｜日本空靈女神大堀彩結婚了　求婚照孕味濃另一半火速回應

剛退役的日本羽毛球手大堀彩周四(27日)宣布婚訊,這位有「空靈女神」稱號的美女將與馬來西亞球手王耀新成婚。



兩人在Instagram分享照片,相中王耀新單膝跪地求婚,並配上文字:「她說『Yes』。屬於我們的永遠,從今天開始。」



日本羽毛球「空靈女神」大堀彩。(Getty Images)

大堀彩球員生涯未似預期 被山口茜映襯得日月無光

28歲的大堀彩,因標緻外型令她被華文傳媒封為「空靈女神」。去年12月升上生涯最高世界排名第7位之際急流勇退,宣布退役。大堀彩少年時代曾被外界寄予厚望,2013年世界羽毛球青年錦標賽,大堀彩以頭號種子身份晉身女單決賽,卻被細她一年的日本同鄉山口茜擊敗,之後升上成年組,生涯也被山口茜映照得日月無光。

世界羽聯(BWF)巡迴賽冠軍只贏過兩次,而且只是超級300和500級別賽事,反觀山口茜已兩奪世界冠軍,18次稱霸巡迴賽。2018年亞運大堀彩隨日本奪得羽毛球女子團體金牌,2022杭州亞運大堀彩重現光芒,女單連贏戴資穎、東宗兩好手入四強,準決賽力戰3局負陳雨菲,連同團體賽為日本摘下兩面銅牌。

王耀新(右)與張御宇(左)。(Getty Images)

丈夫王耀新主戰男雙 曾奪世錦賽季軍

大堀彩退役前便有傳與馬來西亞球手王耀新拍拖,甚至曾表示非常喜歡馬來西亞,也不排除退役後到大馬展開新生活。

30歲的王耀新為雙打球手,與男雙同鄉拍檔張御宇目前世界排名為31,二人最高世界排名曾高佔第6位,並曾在2021年世錦賽男雙8強擊敗兩屆奧運冠軍台灣組合李洋及王齊麟,4強不敵最後贏得冠軍的日本組合保木卓朗小林優吾拿到銅牌,也曾在2023年亞錦賽奪銀牌。

兩人周四在在Instagram宣布婚訊。(Instagram)

求婚照大堀彩被指「孕味濃」

身高1.81米的王耀新與高挑的大堀彩外型合襯,二人周四早上一同在Instagram宣布婚訊,王耀新表示:「她說『Yes』,我們非常高興地將這喜訊分享給所有人。國籍不同、文化不同、生活風格不同,我們會學習如何適應及接受其他人的生活方式,並理解彼此文化。」

他笑稱兩人現時仍經常吵架,但最後補上一句:「屬於我們的永遠,從今天開始。」然而帖文中穿上白色禮服的大堀彩,看來身材「發福」不少,尤其腹部微微隆起,網民紛指她「孕味濃」。

「屬於我們的永遠,從今天開始。」(Instagram)

傳言令王耀新之後在Instagram限時動態發文澄清:「大堀彩沒有懷孕!多謝。(Aya is not pregnant! Thank you)」,並附上一個奸笑的表現符號,說明未婚妻目前並未懷孕。