王楚欽解散微博粉絲群　中國體育總局整治「飯圈」亂象｜體育熱話

中國乒乓球手王楚欽及體操運動員張博恆不約而同在周三（15日）解散微博粉絲群，是近日中國國家體育總局宣布要整治「飯圈」文化後，最新一批解散粉絲群的名將。

「飯圈」文化近年常被批評入侵國內體育界造成禍害，其中以乒乓球界最受關注，王楚欽正是當中主要人物之一。



中國乒乓混雙組合王楚欽與孫穎莎，在內地人氣高企，擁有不少支持者。（新華社）

國家體育總局明言治理「飯圈」亂象

國家體育總局在今月15日宣布，局長高志丹已將治理體育「飯圈」亂象作為當前緊迫任務。本月11日起，已有多名中國羽毛球運動員解散微博粉絲群，男雙及混雙選手何濟霆在群內表明「被要求抵制飯圈文化」，也批評支持者的「跟拍跟機（跟隨乘搭飛機）」行為。

「飯圈」的「飯」來自英文「Fan」諧音，所謂飯圈文化本是指粉絲自發一起支持偶像的應援行為及文化，起源於演藝界，不過近年開始延伸到體育界，在國內逐漸成為主流文化之一，以乒乓球最為明顯。

巴黎奧運乒乓女單決賽，陳夢（左）與孫穎莎（右）的現場支持人數出現極大對比。（新華社）

巴黎奧運乒乓女單決賽響起警號

去年夏天，8月3日的巴黎奧運乒乓球女單決賽，此現象進入大眾視野並響起警號。孫穎莎與陳夢一戰，現場幾乎清一色全是孫穎莎支持者，她得分時全場歡呼，陳夢得分時現場鴉雀無聲，而後者最終衛冕女單金牌時，網上更掀起大量罵戰及爭議。

巴黎奧運男子100米自由泳金牌得主潘展樂，率先在去年8月12日解散粉絲群，被指是最先作出行動的中國運動員，之後中國乒乓球協會及體操協會在同月17、18日發表聲明支持打擊飯圈違法行為。

潘展樂在去年8月12日解散粉絲群，被視為抵制飯圈行為的「第一槍」。（新華社）

球迷激進行為令運動員苦不堪言

乒乓男單應屆奧運金牌得主樊振東，近年便多次抱怨過被粉絲騷擾，他早在2021年便曾發文，要求支持者抵制跟拍、跟機等行為：「懇請球迷們允許我做個普通人」；2022年呼籲支持者要「尊重每一位領導、教練和隊友，不參戰、不引戰、不爭論」；最嚴重一次是2023年有女粉絲非法進入他酒店房間，他立即報警處理；2024年他曾在深夜分享影片，表示入住的酒店被粉絲重重包圍。

樊振東多年來持續呼籲支持者要「理性追星」：「賽場見是最好的支持，請給予運動員必要的尊重。」可是他的長年苦口婆心，至今似乎仍無甚成效。

樊振東近年多次抱怨被粉絲騷擾。（新華社）

樊振東多次抱怨被粉絲騷擾

他的微博帳號被指從來沒有綁定粉絲群，不過有一個本人關注的球迷會帳號「樊振東球迷會-天際樊星」。2023年女粉絲闖入他酒店房間後，樊振東當日便通過此球迷會帳號發表聲明解釋事件，並呼籲球迷保持理智、「切勿沾染飯圈習氣」，也有特別提到該球迷會帳號管理人員讓他很滿意。

至於粉絲群與上述球迷會帳號分別，大家可以想像粉絲群是一個聊天群組，每個人都可在裏面留言聊天；球迷會則是一個微博帳號，跟香港人常用的Facebook、Instagram、Twitter帳號等差不多，以發佈資訊為主。

2023年，樊振東曾通過球迷會發表聲明。（微博圖片）

去年巴黎奧運羽毛球男雙銀牌得主王昶也是著名「受害者」，他因外貌俊俏而在奧運後人氣急升，回國時被大量粉絲包圍，在機場需狼狽地逃上旅遊巴離開。事後他在粉絲群表示希望大家理智一點：「行李差點給我擠沒了。」

王楚欽是內地體育飯圈文化最具影響力人物之一，他與孫穎莎組成的混雙被稱為「莎頭組合」（王楚欽暱稱為大頭），經常有支持者視兩人為一對，即演藝圈常見的「CP飯」（CP為Couple簡稱）。他們拍檔出戰混雙賽事，經常都會登上微博熱搜。

現時不少乒乓球比賽，都會有粉絲在網上分享自己用相機拍下的照片。（微博）

目前王楚欽微博粉絲人數有820.8萬，現役男乒乓球手中僅次於被稱為「GOAT」的馬龍（1075.4萬）。相比之下，樊振東粉絲人數為648.2萬。因此今次王楚欽解散粉絲群被認為是體育總局整治相關現象的重要訊號，具體效果如何仍待觀察。

至於另一備受關注的乒乓球手孫穎莎，則一直沒有綁定帳號的粉絲群，她的微博粉絲人數高達992.2萬。