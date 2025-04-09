曼聯訪港門票︱預售階段一日內六種票價售罄　最貴$2990尚餘少量

曼聯5月訪港友賽香港足球代表隊，紅魔官網周二（8日）率先提供門票預售途徑，至周三（9日）最平六種門票已售罄，門票周四（10日）會公開發售。



英超球會曼聯昨日公布於今年5月下旬訪港，5月30日在香港大球場與香港足球代表隊友賽，主辦單位國際文娛管理有限公司（ProEvents）周四（10日）將舉行發布會，而比賽門票周五（11日）會在Cityline平台公開發售。

曼聯訪港門票票價。（網上圖片）

然而曼聯官網昨日已率先提供預售門票的途徑，球迷經官網登記後，憑預售碼可在Cityline優先購買比賽門票。

據Cityline內預售門票頁面可見，票價分8種，最貴的2990元門票位於廂房層與低層球場兩側正中位置；2490元門票屬低層近四邊角球旗位置；1990元門票為低層兩邊龍門後方位置，1390元、1190元、990元、690元及390元則為高層座位，當中最平的390元「山頂位」為高層四角最側座位。

預售由周二（8日）下午5時半開始，截止周三（9日）下午1時半，預售階段最平六種門票已售罄，只餘下2990元、2490元門票，前者更列明只剩少量門票。

曼聯訪港門票預售階段最平六種門票已售罄。（網站截圖）

連同早前阿仙奴、熱刺、利物浦與AC米蘭已落實訪港，本港今夏已有3場表演賽，足總總幹事張炎有透露，足總曾獲至少7間賽事推廣公司接洽，涉及超過10支外隊，但最終考慮到相關球隊的知名度、受歡迎程度等因素，「精挑細選」下得出現有外隊名單，且今夏暫再無其他表演賽，「我們想帶最有質素的比賽給香港球迷，很多外隊都很有名，但我們也要考慮球迷的消化能力。」

足總總幹事張炎有。（袁志浩攝）

曼聯訪港將約戰港足，後者會用表演賽備戰6月份主場對印度的亞洲盃外圍賽，力爭連續兩屆打入決賽周。張炎有指，足總仍正爭取該場外圍賽能在啟德主場館上演，並指事前港隊會在主場踢另一場友賽，但正處理場地安排等問題，對手有待再作公布。